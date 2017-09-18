Муфтий Татарстана объявил еретика Батрова вышедшим из Ислама

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин (на фото) все-таки был вынужден дать однозначную оценку художествам своего никак не угоманивающегося бывшего зама Рустама Батрова.

На этот раз этот еретик на страницах рупора татарстанских либералов "Бизнес Онлайн" заявил, что в Коране ничего не говорится о ежедневных пятикратных намазах, как и вообще о каком-то определенном количестве намазов, которые необходимо совершать каждый день, а потому они желательны, но необязательны.

Комментируя эту статью, пересланную ему читателями, муфтий Самигуллин однозначно заявил, что человек, отрицающий обязательность пятикратного намаза, является вышеддшим из религии Ислам, потому что она установлена как в хадисах-мутаваттир, так и в самом Коране.

Кроме того, в своем телеграм-канале муфтий Татарстана привел доводы об обязательности пятикратного намаза, согласно Корану и достоверным хадисам:

УПОМИНАНИЕ ПЯТИКРАТНОГО НАМАЗА В КУРЪАНЕ



В Куръане в следующих аятах упоминается пятикратный намаз:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ (هود)

1. «Выстаивай намаз в обоих концах дня и в ближнюю часть ночи. Истинно, хорошие дела уничтожают плохие. Это есть напоминание для вспоминающих». («Худ» 114).

Соответственно мнениям толкователей Куръана, «в обоих концах дня» рассказано о времени намазов фаджр, зухр и ‘аср, «и в ближнюю часть ночи» указывается на время магриба и ‘иша намазов. (см. тафсир Абу Са‘уда ‘Али Хамша «Тафсир кабир» т.5, стр.145 и стр.142, тафсир «Рухуль ма‘ани» т.12, стр. 156 и тафсир «Джалалейн» т. 1, стр. 189).



فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ (روم)

2. «Хвала же Аллаху, когда настает для вас вечер и когда начинается утро. Слава Ему на небесах и на земле, во время предвечернее и в полдень. Выводит Он живое из мёртвого и мёртвое из живого, оживляет Он землю, после того как иссохла она. Таким же образом будете выведены и вы (из могил)» («Римляне» 17-19).

В этом аяте упомянуто четыре слова: “маса”, “субх”, “‘аши” и “зухр”. Под “субх” и “зухр” имеется в виду фаджр (утренний) намаз и зухр (полуденный) намаз – это очевидно. «‘Аши» означает последнюю часть дня, когда солнце бывает ближе к заходу, и ясно, что под этим имеется в виду ‘аср намаз. Слово “маса” включает в себя оба намаза, магриб и ‘иша. (см. тафсир «Джалалейн» т. 2, стр. 342 и тафсир “Рухуль ма‘ани” т.21, стр. 28).



فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40) (ق)

3. «(О Посланник!) Терпи же, что они говорят, и прославляй хвалою Господа твоего до восхода солнца и перед заходом, и ночью прославляй Его, и при конце поклонения». («Каф» 39,40).

“До восхода солнца” имеется в виду фаджр намаз, “перед заходом солнца” означает ‘аср намаз и под “ночью прославляй” говорится о намазах магриб и ‘иша. Таким образом, здесь упомянуто о временах четырех намазов, но, по мнению некоторых толкователей Куръана, слово “перед заходом солнца” включает в себя оба намаза: ‘аср и зухр. Следовательно, упомянуто время пяти намазов. (см. тафсир “Джалалейн” т. 2, стр. 143, тафсир “Рухуль ма‘ани” т.26, стр. 193 стр.142 и “Тафсир кабир” т.7, стр. 245).



أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (الاسراء)

4. Аллах сказал Посланнику ﷺ: «Выстаивай намаз с того времени, когда солнце начнёт склоняться (после полудня), до ночного мрака (т.е. зухр, ‘аср, магриб и ‘иша намазы), и читайте Куръан (в намазе) утром. Истинно, Куръан утром свидетельствуется (ангелами)». («Ночной Перенос» 78).

В этом аяте, указывая на пять намазов, упомянуто о фаджр намазе особо, потому что в это время присутствуют и дневные, и ночные ангелы. (Ибн Маджа стр.245).



حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (بقره)

5. «Охраняйте молитвы и молитву среднюю и стойте (в намазе) с кунутом (почтением) к Аллаху». («Бакара» 238).

В этом аяте приказано охранять свои намазы и особенно подчеркивается средний намаз. Какой намаз имеется в виду под “средней молитвой”, в этом учёные расходятся во мнениях. Соответственно более предпочтительному мнению – это означает намаз ‘аср. (Муслим т.1, стр.226). И причиной, по которой особенно подчеркивается данный намаз, является то, что, как во время фаджра, в это время тоже присутствуют и дневные, и ночные ангелы, которые записывают поступки людей. (Бухари т.1, стр.79, передатчик хадиса Абу Хурайра (радыяллаху ‘анху)).





УПОМИНАНИЕ ПЯТИКРАТНОГО НАМАЗА В ХАДИСАХ



Упоминание пяти намазов часто встречается в хадисах. Из хадисов о ми‘радже (вознесении) становится известно, что вначале было сделано фарзом пятьдесят намазов, но, послушав Мусу (‘алейхи салям), Посланник Аллаха ﷺ несколько раз возвращался и обращался к Аллаху Та‘аля. Таким образом, количество намазов уменьшилось до пяти, но награды за них как за пятьдесят.

هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُونَ (بخارى ج١، ص۵١)

«Этих намазов пять, но по наградам они равны пятидесяти намазам». (Бухари т.1, стр. 51).

1. Однажды кто-то спросил у Посланника ﷺ о фарзах в исламе. Самые первые слова, которые произнёс Пророк ﷺ в ответ были следующие:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (مسلم ج١، ص٣٠)

«Пять намазов в течение суток». (Муслим т.1, стр. 30 ).



عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ﷲُ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ ﷲ إِلخ (نسائى ج١، ص٨٠)

2. ‘Убада ибн Самит (радыяллаху ‘анху) рассказывает, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Есть пять намазов, которые Аллах сделал фарзом». (Насаи т.1, стр. 80).



3. В риваяте от Абу Умамы сказано:

صَلُّوا خَمْسَكُمْ (مشكوٰة ج١، ص۵٨)

«Читайте свой пятикратный намаз». («Мишкат» т.1, стр. 58).