Из-за египетского Батрова сместили главу Аль-Азхара

Конфронтация режима Сиси со старейшим египетским исламским университетом Аль-Азхар приобретает весьма показательный идеологический характер.

Ранее мы писали о стремлении режима лишить университет автономии и отстранить его от контроля за проповедями в мечетях, присвоив эту функцию себе. Для неисправимых оптимистов это выглядело вполне терпимо, как и намерение режима запретить единовременный трехкратный развод в устной форме, учитывая то, что есть близкое к этой позиции мнение шейха Ибн Теймии.

Однако чем дальше, тем больше режим обнажает свое подлинное идеологическое лицо в части отношения к исламской религии. И лицом этим, пожалуй, можно назвать одиозного демагога Ислама аль-Бихайри, (на фото) которому в последнее время дан зеленый свет в виде возможности одурманивать своими идеями массовую аудиторию.

Бихайри вполне можно назвать египетским Батровым. Хотя, учитывая то, что российские интеллектуальные шарлатаны обычно слизывают свои идеи у зарубежных вдохновителей, было бы правильно сказать наоборот: Батров - это российский Бихайри. Идеи же у них один-в-один - атаки на общепризнанных суннитских имамов, отрицание сборников достоверных хадисов и спекуляции на том, что нужно во главу угла ставить Коран.

Отличие Египта от России в этом смысле оказалось в том, что если в последней ни один из авторитетных представителей религиозного истеблишмента не рискнул кваллифицировать идеи Батрова, то в Египте такие люди нашлись. Так, бывший уже теперь глава университета Аль-Азхар Ахмед Хосни Таха прямо заявил, что Бихайри, согласно неоднократно высказанным им идеям, не является мусульманином.

Причем, тот, кто знает, что такое более, чем умеренный Аль-Азхар, поймет - чтобы там выписали кому-то такфир (обвинение в неверии), это нужно очень постараться. То есть, товарищ откровенно доигрался, с учетом того, что его неоднократно увещевали, проводили с ним диспуты (в частности, это делал известный Али Джифри), словом, пытались его образумить.

Но вместо образумления явного еретика режим встал на его сторону и начал "вразумлять" Аль-Азхар. В итоге Таха был отстранен от своей должности.

О чем же говорит эта история? Атака на Аль-Азхар и раскрутка Бихайри, который ранее за свои художества даже сидел в тюрьме, судя по всему, совпали неслучайно. По-видимому, режим уже не устраивает то, что Аль-Азхар противостоит использованию религии в оппозиционных и экстремистских (что не одно и то же) целях, но при этом настаивает на неизменности ее базовых законов, посягать на которые не может ни один смертный.

Вместо этого антиисламские идеологи хунты, судя по всему, задумали "реформировать" сам Ислам, подвергнув ревизии его первоисточники (сахих Бухари и т.п.) и создав вместо классического исламского права (фикха) свой новый.

Исламу-то, конечно, все это не повредит, ведь Аллах обещал сохранить Свою религию, а вот для 80-миллионного Египта такие авантюры могут кончиться взрывом, покруче сирийского.