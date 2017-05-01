Сиси хочет растоптать Аль-Азхар. Муфтий сопротивляется

(На фото - муфтий Тайеб и диктатор Сиси пожимают друг другу руки)

Древнейший египетский исламский университет Аль-Азхар в лице своего главы, муфтия Ахмеда аль-Тайиба отчаянно сопротивляется попыткам военного диктатора Абдельфаттаха ас-Сиси лишить его того места, которое он занимает в египетском обществе.

Даже при предыдущем военном диктаторе Мубараке именно Аль-Азхар формировал Комитет исламских ученых, являющийся высшим органом независимой исламской экспертизы в стране. Это право подтверждалось и поправками к конституции страны от 2014 года, одну из которых Сиси предложил, чтобы заручиться поддержкой Аль-Азхара после свержения президента Мухаммада Мурси (руководство Аль-Азхара также опасалось вмешательства в дела Университета и с его стороны).

Теперь, однако, диктатор чувствует себя укрепившимся настолько, что может растоптать автономию, существующую у Аль-Азхара на протяжении веков. Так, он хочет, чтобы Комитет исламских ученых формировал президент страны, а содержание проповедей во всех мечетях определялось не Аль-Азхаром, а подчиненным президенту министерством по делам религии. То есть, речь идет о полном огосударствлении религии в стране.

Однако огосударствление по форме это только первый шаг из задуманного Сиси. После прихода к власти он неоднократно говорил, что собирается "реформировать Ислам", что встречало воодушевление у исламофобов всего мира.

В частности, диктатор собирается запретить устную форму развода со стороны мужчин, в целом, и троекратные разводы, в частности. Аль-Азхар и лично муфтий Тайиб оказывают этому жесткое сопротивление, указывая на то, что такие разводы в Исламе разрешены и действительны, хотя моментальный троекратный (окончательный) развод и считается крайне нежелательным.

История с разводом в высшей степени показательна. Что взбредет запретить или изменить сумасбродному диктатору в следующий раз? Может быть, пятикратные едеждневные молитвы, заменив их на трех- или двух - кратные? Или пост в светлое время суток в Рамадан, например, запретив держать его больше 8 часов? Предсказать это сложно, да и вряд ли стоит - мусульмане категорически отвергают саму идею изменения общеизвестных законов религии правителями, потому что считают себя рабами не государства, а исключительно Одного Аллаха.

Мало кто думает и о том, что своими действиями сумасброд сейчас намерен разрушить как раз тот религиозный и авторитетный институт, который выступает заслоном на пути настоящего экстремизма. Ведь именно Аль-Азхар последовательно осуждает терроризм, неправомерное обвинение в неверии мусульман, посягательства на права иноверцев и многое другое. Но делать ему это более-менее удавалось только тогда, когда в глазах у мусульман он пользовался авторитетом хотя бы относительно независимого от государства института (хотя бы в базовых вопросах религии). Если же и этот институт превратится в послушный и безропотный инструмент государственной политики, доверия сознательных мусульман окончательно лишится и он, а конфликт между государством со всеми его институтами и религией в Египте еще более радикализируется.