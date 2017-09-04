Второе лицо США признает, что талибов им не победить

Комментируя принятое Белым домом и Пентагоном решение об отправке дополнительного ограниченного вооруженного контингента в Афганистан, госсекретарь США Рекс Тиллерсон (на фото) фактически признал, что тоже не надеется на победу.

"Я думаю, президент (Трамп) высказался ясно - все усилия направлены на то, чтобы оказать давление на "Талибан"* и объяснить им, что они не победят на поле боя. Возможно, не победим и мы, но и вы тоже не победите, поэтому в какой-то момент нам придется сесть за стол переговоров", - сказал Тиллерсон.

Таким образом, Тиллерсон фактически согласился с прогнозом многочисленных политиков, как то премьер-министр Пакистана Шахид Хагган Аббаси, экс-кандидат в президенты США Рон Пол, уже не говоря о самих талибах, предупреждающих США, что войну в Афганистане им не выиграть.

Отметим в этой связи, что позиция самого Тиллерсона в этом смысле отличается двусмысленностью. Ведь именно как альтернативу военной эскалации переговоры Талибана с США пытались организовать еще при прежнем президенте Обаме Пакистан и Катар. У нового главы Белого дома в принципе был шанс пойти по этому пути, но вместо этого он решил отправить в Афганистан новые войска. И при этом второе лицо в США, человек из его команды говорит, что необходимы переговоры...

И здесь надо учитывать тот факт, что позиции самого Тиллерсона в команде Трампа отличаются шаткостью. Известно, что он публично критиковал некоторые одиозные высказывания Трампа, и по ряду вопросов придерживается более умеренных взглядов. Так что, если победа Трампа над талибами вызывает большие сомнения, то победить Тиллерсона ему, скорее всего, удастся.

* - запрещено в РФ