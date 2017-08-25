"Талибан" предрек крах Американской империи в Афганистане

Вслед за американским политиком Роном Полом, предрекшим конец американской империи в свете планов Дональда Трампа ввести новые американские войска в Афганистан, с аналогичным прогнозом выступили военные противники Белого дома - талибы.

Так, пресс-секретарь Исламского Эмирата Афганистан (движение "Талибан")* Забиулла Муджахид (на фото) заявил, что "если Америка не выведет свои войска из Афганистана, не за горами день, когда Афганистан превратится в кладбище для американской империи".

Он заявил, что в отличие от американцев, которые "устали от долгой войны в Афганистане", по словам самого же Трампа, "Афганская муджахидская нация не уставала и никогда не устает стремиться к победе своей свободы и созданию исламской системы".

При этом в отличие от организации "ИГ", которая постоянно угрожает агрессивными планами Западу, представитель талибов заявил, что "Афганистан никому не угрожает, и никто не пострадал от нашей страны". В то же время, по его словам "освобождение земли Афганистана от американской оккупации является нашей религиозной обязанностью и народным делом".

Напомним, что недавно талибы уже обращались к Трампу с призывом не совершать ошибку, вводя новые войска в Афганистан. При этом в своем обращении они указали на то, что американские родители рожали и воспитывали своих детей не для того, чтобы те погибали в Афганистане за амбиции недалеких политиков.

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