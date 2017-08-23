Рон Пол: кирдык нашей Америке

Бывший американский конгрессмен и бывший кандидат в президенты США Рон Пол (на фото) в резких выражениях прокомментировал возможные последствия ввода в Афганистан дополнительной американской оккупационной группировки. О самих этих планах внутри команды Дональда Трампа "Голос Ислама" писал ранее.

Пол заявил, что афганская авантюра приведет Американскую империю к тем же последствиям, что она привела Советскую. Он предрек Америке "бессрочную войну" в Афганистане, которой "придет конец, как и нашей империи, когда у нас закончатся деньги".

Более того, согласно прогнозам Пола, конец Американской империи, возможно, ближе, чем многие думают. "...возможно, в некотором смысле мы сейчас находимся в 1987-ом, в том же положении, в котором в 1987-ом были Советы, а через два года их не стало", - привел аналогию американский политик.

Напомним, что ранее движение "Талибан" публично обратилось к Трампу с советом не совершать глупость, которую ему рекомендуют американские генералы и прочие милитаристы и не вводить в Афганистан выведенные Бараком Обамой американские войска.

* - запрещено в РФ