Талибы отговаривают американцев от большой глупости

Движение «Талибан» (Исламский Эмират Афганистан)* обратилось к США с официальным призывом вывести войска из Афганистана, который американская инервенция превратила "в одну из худших в мире с точки зрения безопасности, управления и экономики".

Такое заявление было сделано после недавней констатации Трампом того, что Америка проигрывает талибам войну в Афганистане. Однако вместо того, чтобы начать искать политический выход из этого капкана из-за невозможности военного, Трамп, похоже, склоняется к прямо противоположному подходу.

Как мы уже писали ранее, в настоящий момент ряд его советников предлагают ему план полномасштабного превращения Афганистана в американскую колонию с переходом прямого управления ей в руки американского наместника и размещением в ней на постоянной основе американских колонистов. И по информации, поступающей из американских СМИ, Трамп вполне может принять этот план.

В таком случае свежее обращение талибов можно рассматривать как предоставление Трампу шанса до того, как он решится на эту глупость. Ведь она опять может стоит американцам не только миллиардов долларов, но и тысячи жизней ее военных, вдобавок к тем, что уже были потрачены в Афганистане.

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