Трампу предлагают колонизировать Афганистан

(На картине - суд в Кабуле при британской колониальной администрации)

Вокруг администрации Дональда Трампа разгорается новый скандал - на этот раз на направлении, непосредственно затрагивающем Исламскую умму.

В СМИ просочилась информация о том, что ближайшие помошники Трампа - его зять-иудей Джаред Кушнер и американский "белый националист" Стив Бэннон лоббируют предложение бывшего главы ЧВК Black Water Эрика Принса по открытой колонизации Афганистана Америкой.

Эрик Принс — человек для Америки достаточно одиозный, но отнюдь не посторонний для нынешней администрации США. В частности, его сестра Бетси Де Вос является ни больше, ни меньше министром образования в правительстве Трампа.

Как сообщают американские источники, Кушнер и Бэннон пытаются организовать с Принсом встречу, на которой присутствовали бы глава Пентагона Джеймс Маттис и миллиардер Стив Файнберг, одна из ключевых фигур на мировом рынке военных наемников.

Что же предлагает Эрик Принс? Он считает, что США должны принципиально изменить свою политику в Афганистане, заключающуюся в поддержке его "законного" (марионеточного) правительства. Но не для того, чтобы вывести американские войска и предоставить афганцам самим решать свои проблемы. А так, чтобы лишить афганцев даже тех декоративных независимости и формальных признаков суверенной государственности, что они имеют сейчас. Иначе говоря - перейти к классической колониальной модели управления Афганистаном.

За основу Принс предлагает взять модель британской Ост-Индийской компании, с помощью которой британцы правили Субконтинентом, и учредить по ее образу и подобию аналогичную американскую компанию (далее - Колониальная компания).

Глава Колониальной компании, назначаемый президентом США и подотчетный лично ему, должен, по мнению Принса, иметь полномочия вице-президента Афганистана с правом решающего голоса и ветто по всем ключевым вопросам. А именно, все решения по вопросам бюджета, инфраструктуры, военным действиям и безопасности, внесению необходимых изменений в законодательство "вице-президент", а фактически американский генерал-губернатор, должен принимать "без проволочек" и без согласования с "туземцами" - местным парламентом, правительством и т.д.



В обеспечение этой идеи Принс предлагает заселить Афганистан военными колонистами. То есть, по его мнению, американские военные должны служить в Афганистане не на кракосрочной, как сейчас, основе, а на долгосрочной - в идеале пожизненно. Это нужно для того, чтобы они пускали корни в стране, женились бы на "туземных" женщинах и в итоге сформировали новую американо-афганскую элитную прослойку в стране.

Так как все это "дорогое удовольствие", то откуда-то оно должно финансироваться. Для этого Принс предлагает передать Колониальной компании право добывать и продавать полезные ископаемые Афганистана, строить на его территории инфраструктурные объекты с привлечением инвестиций и потом использовать их на коммерческой основе.

В общем, речь идет о возврате ко временам даже не прошлого, а позапрошлого и предшествующего ему веков. С трудом можно представить себе, что на это согласятся даже те марионетки из афганских правительства и вооруженных сил, на которых сейчас опираются в Афганистане американцы. Да и в самих США эта идея, скорее всего, вызовет ожесточенное сопротивление и со стороны демократов, и со стороны республиканцев-изоляционистов.

Тем не менее, симпотоматичен сам вброс подобных идей в публичное пространство. Тем более, если учесть, что ранее Принс выступал с аналогичными идеями вроде создания частной береговой компании на территории Ливии, которая покончит с переправкой беженцев из нее в Европу по морю, или частной военной кампании, которая за 1,5 миллиарда долларов покончит в Нигерии с "Боко Харам". Что говорит о том, что идея нового и откровенного колониализма начинает становиться востребованной достаточно влиятельными кругами на Западе.