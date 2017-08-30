Премьер Пакистана: американцы не победят в Афганистане

Новый премьер-министр Пакистана Шахид Хаган Аббаси (на фото) присоединился к хору тех, кто предрек провал новой стратегии США в Афганистане, анонсированной командой Дональда Трампа.

«С самого первого дня мы ясно говорим, что военная стратегия в Афганистане не работала и не будет работать», — заявил он. Вместо военного решения глава Пакистана предложил США "ввести политическое урегулирование ситуации".

В связи с этим аналитики Bloomberg, которым было дано это интервью, считают, что у и без того проблемных планов Трампа в связи с позицией Пакистана могут возникнуть дополнительные сложности, учитывая важную логистическую роль, которую играет последний.

Впрочем, позиция, озвученная Исламабадом, совершенно не является сенсацией. О его неформальном взаимодействии с "Талибаном"* и напряженных отношениях в связи с этим с марионеточной администрацией Кабула известно уже давно. Как известно и то, что именно Пакистан совместно с Катаром пытались организовать на территории последнего переговоры между талибами и США, в результате которых первые должны были быть возвращены в легальную мировую политику, а вторые - уйти из Афганистана, оставив его талибам.

* - запрещен в РФ