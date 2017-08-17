В Таджикистане запретили хиджаб в школе

Министерство образования Таджикистана вводит ограничительные меры в отношении одежды школьников и студентов. Среди прочего, учащимся девочкам теперь запрещено носить хиджаб, а мальчикам – бороды. Соответствующее распоряжение опубликовало Министерство образование у себя на сайте.

«Школьницам Таджикистана в период пребывания в школах запрещается ношение хиджаба, узких, порванных джинсов, мини и узких юбок, ношение более одной серьги на ушах, яркого или броского макияжа. Школьникам не разрешается ношение бород и длинных волос, серёг, длинных ногтей, колец, ношение джинсов им разрешается только в зимний сезон», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в последние годы власти Таджикистана усиленно предпринимают действия по запрещению хиджабов и «укорачиванию» бород. В частности, в одной их областей страны создана рабочая группа из числа чиновниц, которые ходят по рынкам и общественным местам и пытаются убедить мусульманок снять хиджаб. Также одним из последних действий властей по укорачиванию бород является распоряжение о том, что длина бород для имам-хатибов не должна превышать трех сантиметров.