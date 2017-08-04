Кремль добивает федерализм: Башкортостан сливается, Татарстан на очереди

Последние недели в Татарстане и у татарской общественности проходят под знаком борьбы за продление договора о разграничении полномочий между республикой и федеральным центром.

Борьбы, прямо скажем, столь же нерешительной, сколь и безуспешной - договор, как предсказывали мы и многие другие, Кремль не продлил. Причем, без всяких заявлений и деклараций, просто не став ничего делать.

О том, как может понимать юридические последствия этой неопределенности каждая из сторон, мы тоже писали. Однако проблема в том, что Кремль решил развить свою инициативу по ликвидации остатков декоративного федерализма в России.

Так, сегодня правительством РФ в Госдуму внесен проект закона, устанавливающего "универсальные основания" для отъема полномочий субъектов федерации и их присвоения Кремлем. Теперь это можно будет делать, если "федеральные органы осуществляют те же по содержанию полномочия, что и региональные органы исполнительной власти... и если это позволит обеспечить сокращение расходов на финансирование таких полномочий".

Иначе говоря, центр сможет в любой момент по желанию создать федеральный орган, призванный делать то, что сейчас делают региональные власти, заявить, что он это будет делать дешевле и передать ему их полномочия.

Ясное дело, что с такими взглядами на взаимоотношения Кремля с субъектами РФ ни о каком договоре Татарстана с Москвой и речи не может быть.

О национальном, русификаторском аспекте политики Кремля, мы уже не раз писали. Причем, возразить последнему заявлению Путина об обязательности преподавания русского языка и необязательности преподавания нерусских, идущему вразрез с рядом законов ряда субъектов РФ, никто в них открыто не осмелился.

Первым ему взяло под козырек руководство хамитовского Башкортостана, окончательно подмятого Кремлем после отставки Муртазы Рахимова. Его глава Рустэм Хамитов заявил, что все необходимые изменения в местные законы будут внесены и башкирский язык теперь как государственный язык республики преподаваться не будет, а будет изучаться исключительно добровольно.

Руководство Татарстана, правда, открыто капитулировать не спешит и даже демонстрирует умеренную фронду наступлению на республику. Но фронда это выглядит так беззубо, что кремлевских отморозков по определению не может остановить. В этой связи показателен прошедший на днях Всемирный Конгресс Татар, на котором поддержку Путина и осуждение санкций Америки против России демонстрировали едва ли не больше, чем негодование татар посягательством на их права и готовность этому сопротивляться. Единственной, кто выступил на этом мероприятии как мужчина, как это ни парадоксально, но уже привычно, оказалась ветеран татарского национального сопротивления Фаузия Байрамова, кстати, находящаяся под условными сроком. Остальные же в основном "взывали", "просили" и "надеялись".

Все это выглядит достаточно печально, но утешает одно - на раскулачивание регионов Кремль сегодня вынужден идти не от хорошей жизни. Новые, беспрецедентные американские санкции начнут душить экономику бензоколонки РФ стальной хваткой, а потому Кремль загодя планирует перекладывать свои проблемы на регионы. Прямо, как в анекдоте про алкоголика: "Сынок, ты знаешь, подорожала водка. - Папа, теперь ты будешь меньше пить? - Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть".

Есть теперь Кремль будет оставлять и элитам регионов, и их населению все меньше и меньше. А это вселяет надежды на то, что рано или поздно их терпению придет конец, и разговор с ним пойдет уже на совершенно другой основе...