В "Русском мире" Путина нет места нерусским языкам

Как известно, для сторонников "Русского мира", националисты это те, кто говорят на двух и более языках (русском и еще своем), тогда как интернационалисты это те, кто говорят только на русском. Примерно такое же кредо вчера озвучил на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле глава Кремля Путин.

"Хочу напомнить, уважаемые друзья, что русский язык для нас — язык государственный, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя. Он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной станы. Его знать должен каждый.

Языки народов России — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

Итак, татарин или якут, живущий на земле своих предков, присоединенных к России, русский язык знать и учить обязан. А вот "русскоязычные" (тут речь не столько о происхождении, потому что немало русских знают и учат другие языки, а о "русскоязычии" как принципиальной враждебности к другим языкам, даже своим родным), живущие в Татарстане или Якутии могут игнорировать языки титульных наций.

Обратим в этой связи внимание на то, что при фактической политике русификации во многих сферах такого не было даже в СССР. В национальных республиках все-таки были национальные школы, хоть их и пытались маргинализировать, и никто официально не стал бы говорить представителям нерусских народов, что они обязаны владеть русским языком.

Конечно, во всей этой ситуации поражают вопиющие двойные стандарты "Русского мира" не только по отношению к нерусским народам России, но и в части ее внешней политики. Они оккупировали часть территории соседней страны и раскурочили другую, убили тысячи своих и чужих граждан, обвиняя Украину ровно в том, что провозглашают сами - что все граждане страны должны знать и учить государственный язык. Хотя при этой установке сфера фактического использования русского языка в частной и общественной жизни в Украине была и остается неосопоставимой со сферой использования нерусских языков в своих национальных республиках в составе РФ.

А в чем же тогда заключаются их претензии к "нацистским" режимам стран Прибалтики, якобы угнетающим "русскоязычных"? Ведь они говорят им то же самое, что и Путин - вы обязаны знать государственные языки, и если будете, то получите права полноценных граждан. Однако такая позиция не устраивает Кремль, который требует от прибалтийских стран, чтобы "русскоязычные" не просто имели возможность учиться на русском языке (такого права у них никто не отнимает), но чтобы они изучали на нем в особых школах общеобязательные предметы, причем, за счет государства.

Так чем же позиция, озвученная Кремлем в отношении государственного языка, отличается от позиции украинских "бандеровцев" и прибалтийских "нацистов"? Только тем, что в отличие от "русскоязычных", завезенных в завоеванные Россией страны в качестве колонистов, коренные народы РФ живут на землях, на которых веками жили их предки.

Но их языки у них дома, по логике Кремля, могут изучаться на добровольной основе, в то время, как язык колонизаторов в присоединенных ими к себе колониях знать обязаны все. Такой вот, "братских народов союз вековой", как поется в российском гимне.