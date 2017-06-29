"Эхо Москвы": договор с Татарстаном Кремль не продлит

Новым "инсайдом" о том, что Кремль не будет продлевать договор с Татарстаном поделился сегодня Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы". Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Венедиктов сослался на неназванное высокопоставленное лицо из администрации президента, сказавшее ему, что продления договора о разграничении полномочий между Республикой Татарстан и Российской Федерацией со стороны Кремля не будет.

"Татарстан — единственный субъект федерации, с которым у Москвы договор, и единственный субъект федерации, где есть президент. Это неправильно", - пояснил он причину отказа.

Также, с его слов, одним из страхов главного кремлевского параноика "русского мира" является возможность перехода Татарстана на латиницу в случае сохранения договора.

Эта проговорка весьма показательна. Ведь на латиницу Татарстан, пока он находится в "правовом поле" России, хоть и на договорных условиях, и пока в ней действуют такие идиотские законы, как сейчас, в любом случае перейти не может. Но подобный ход мысли указывает на то, что ожидает Татарстан в случае ликвидации его нынешнего статуса - бесцеремонное вмешательство Кремля в национальную и культурную жизнь татар, форсированная русификация и христианизация.