Татарстан станет независимым после истечения договора с РФ?

Договор о разграничении полномочий между Республикой Татарстан и Российской Федерацией, заключенного в 1994 году и неизменно продлевавшегося до нынешнего момента, истекает. В связи с этим многие татарские блогеры полушутя написали, что Татарстан становится независимым государством. Как известно, в каждой шутке может быть доля правды, но как обстоит дело на самом деле?

О том, что руководство Татарстана добивалось продления договора и в этот раз, как это происходило до сих пор, мы писали неоднократно, как и о настрое шовинистических сил в Москве не делать этого.

Московский Кремль не стал демонстративно объявлять о расторжении или прекращении действия договора, и теоретически он еще может быть продлен позже, хотя, конечно, тот факт, что этого не было сделано до сих пор, весьма показателен.

Скорее всего, сделано это было намеренно. То есть, с одной стороны, договор не расторгнут и как бы нет явного конфликта. С другой стороны, Кремль просто по факту сможет заявить о том, что срок договора истек, и если он не был продлен, то и прекратил свое действие. И нет сомнения, что т.н. Конституционный суд РФ поддержит его в этом, тем более, что формальная логика у такой позиции есть.

То есть, решение иезуитское. И, если только не произойдет чуда в виде переподписания договора, свидетельствующее о том, что Москва готовится покончить с договорным характером отношений с Татарстаном и основанной на них республиканской государственностью последнего. Просто собирается сделать это в нужный ей момент, выбрав для этого удобные время и повод...

С другой стороны, формально не так уж неправы и татарские блогеры, шутящие про независимость Татарстана. Ведь народ Татарстана реализовал свое право на национальное самоопределение, проголосовав на референдуме 1992 года за суверенитет республики. И ограничен этот суверенитет был делегированием его части Российской Федерации именно по договору от 1994 года. Если же он прекращает свое действие, следовательно, Татарстан получает возможность заявить о действии своего суверенитета в полном объеме.

Что так же может быть сделано в удобный для него момент...