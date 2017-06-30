В Англии хиджаб станет частью школьной формы

В одной из британских школ администрация может вести хиджаб как часть школьной формы. Речь идет о школе имени сэра Джона Серсби в Ланкашире на северо-западе Англии.

Руководство учебного заведения обратило внимание на то, что ученицам-мусульманкам приходится посещать уроки в неудобных платках, которые чаще всего попросту не сочетаются с школьной формой.

После этого поступило предложение разработать специальные форменные хиджабы – единые для всех учениц. Администрация школы начала работу по сбору мнений и пожеланий учениц и их родителей, чтобы при разработке были учтены все нюансы.