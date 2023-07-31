"И пришла Истина, и исчезла ложь": о политике Кремля в Африке

Поворот России лицом (или что там у нее вместо него) к Африке, громогласно объявленный на прошлой неделе, событие само по себе гротескное, являющееся поводом не столько для серьезной аналитики, сколько для уничижительного юмора и производства многочисленных карикатур и мемов.

Ведь невозможно серьезно воспринимать то, что лидером борьбы с колониализмом вообще и в Африке в частности себя пытается представить не только одна из последних колониальных империй Евразии, подавляющая народы, что остаются под ее властью, и ведующая колониальную борьбу против вышедшей из под ее власти соседней страны, но и империя, которая сама пыталась колонизировать ту же Африку, но просто не сумела это сделать (https://golosislama.com/news.php?id=41817).

Однако бывают разоблачения символические, явно ниспосылаемые свыше, чтобы расставить все по своим местам - "И пришла Истина, и исчезла ложь, поистине, ложь исчезающа" (перевод смыслов Корана, сура 17, аят 81). И в этот раз таким разоблачением для людей разумеющих стало то, что весь этот фарс под названием саммит "Россия - Африка" пришелся практически на очередную годовщину убийства в 2018 году в Центрально-Африканской Республике нашего брата Орхана Джемаля и двух его коллег-журналистов, расследовавших там деятельность ЧВК "Вагнер".

Чем же так важен этот символизм?

Тем, что российская экспансия в Африку началась не только именно с проникновения в нее ЧВК "Вагнер", но и с убийства российских журналистов, пытавшихся это расследовать, которое потом покрывалось всей российской государственной системой - от посольства России в ЦАР (где сидели соорганизаторы этого убийства) и МИД РФ до Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, да и самого Кремля.

Собственно говоря, у нас нет никаких сомнений в том, что это убийство было изначально согласовано на самом высшем для этого бандитского государства уровне и объяснялось в том числе желанием заткнуть рот непримиримому врагу Кремля Орхану Джемалю. Однако политические убийства в России, в том числе мусульман, это отдельная тема, сейчас же речь идет об Африке. А то, что это было сделано в ней руками головорезов Пригожина, обосновывалось желанием пресечь расследование их деятельности на этом континенте.

И вот теперь Кремль уже не просто не скрывает своей активности в Африке, одним из основных инструментов которой был (да и остается - тут их интересы совпадают) ЧВК "Вагнер", но и трубит об этом на весь мир. Так зачем же тогда было убивать российских журналистов, расследовавших это? И вот это вопрос, ответ на который позволяет понять суть политики Кремля, в том числе, по отношению к Африке.

Ведь можно, причем, справедливо обличать колониализм США или Франции по отношению к странам Третьего мира. Но суть этого колониализма заключается в том, что за счет этих стран они исторически обеспечивали рост благосостояния своих граждан.

Но нельзя себе представить, чтобы журналистов - граждан этих стран, проводящих об этом расследование, не просто убивали бы за это их чвк, но делали бы это при участии сотрудников посольства этих стран, а вся их государственная система сверху донизу потом бы это покрывала.

И вот в этом суть лживой политики Кремля в Африке, да и не только, которая использует те же присущие для колониальных держав методы вроде организации военных переворотов или создания в зависимых странах своих военных баз, но при этом делает это все не для роста благосостояния своей страны и ее граждан, а исключительно в интересах кучки контролирующих ее отморозков, которые убивают в ней всех, кто встает на их пути и хотят это делать во всем мире.

Как гласит известный хадис, "лучший Джихад - это слово правды в лицо тирану", и именно этот путь в свое время выбрал наш брат Орхан Джемаль, ставший на нем шахидом, ин ша Аллах. И он отдал свою жизнь не только и не столько за разоблачение деятельности кремлевских гангстеров в Африке, которая сегодня преподносится как "антиколониализм", сколько вообще в борьбе с этими угнетателями и тиранами, которая в его случае охватывала такие фронты как защита мусульман Кавказа, Крыма, противостояние рашистской чуме в Украине.

Именно поэтому, не могут быть продолжателями дела Орхана те, кто с одной стороны, лицемерно вспоминает его и постит картинки "Орхан - наш брат", а с другой стороны, прямо работает на ту систему, что убила его или содействует ей в продвижении политики, которую он разоблачал. Вы или с убийцами и тиранами, или с тем, кто им противостоял - совместить это невозможно.