ХаZратам опять не дают сплотить муZульман

Не успели роZийские патриоты натравить "космонавтов" на мечеть в Котельниках (https://golosislama.com/news.php?id=41782), как силовики устроили налет на новую мечеть - в подмосковном Дзержинске (https://youtu.be/ELYV_lJ6xiE):

Для российских мусульман, особенно по пятницам, это будни жизни, и ничего удивительного в этом нет. Что, однако, неизменно удивляет, так это то ли изумляющее непонимание, то ли не менее изумляющее лицемерие, с которым отдельные "российские мусульманские деятели" продолжают комментировать подобные налеты силовиков на мусульман.

И тут, к сожалению, опять нельзя пройти мимо уважаемого нами долгое время Мукаддаса Бибарсова, который весной этого года по своей воле решил присоединиться к компании роZийских "мусульманских деятелей" - пособников агрессии руZкого мира против Украины, включая ее мусульман (https://golosislama.com/news.php?id=41497).

В своем заявлении в связи с налетом силовиков на мечети в Котельниках и Дзержинске, Бибарсов сказал в частности следующее (https://t.me/Mbibars/2323):

"Сегодня все мы проходим ещё один период, который требует от общества единства, уважения и взаимопонимания. В эти дни все группы российского общества должны быть мобилизованы на взаимную поддержку, помощь своим соседям и защиту своего государства. Отношения между людьми и государством должны быть подчинены цели единства и основываться на разуме и мудрости. На фоне внешних угроз недопустимо создавать или потакать внутренним смутам. К большому сожалению, российские мусульмане за последний месяц столкнулись с необъяснимым вызовом, который потенциально ведёт к серьёзному общественному разобщению и, что более опасно, к конфликтам между группами общества и органами государственной власти. И всё это происходит на фоне напряжённой работы, проводимой в т.ч. и мусульманскими религиозными лидерами среди прихожан российских мечетей и направленной на укрепление гражданского самосознания и ревностного отношения к защите своей страны. Речь идёт о кощунственном, безосновательно и показательно грубым и вызывающим срыве мусульманского богослужения в священные пятничные дни в городах Котельниково и Дзержинском".

Переводим с хазратовского на русский - роZийские хаZраты из кожи вон лезут, чтобы убедить мусульман поддержать в войне против страны, которая им ничего плохого никогда не делала, тех, кто их веками, десятилетиями и на их собственных глазах гнобил, унижал и относился к ним как к "басурманам", "нехристям", "чуркам" и т.д. Чтобы достичь этой почти невозможной цели им требовалось и требуется доказывать российским мусульманам, что для руZкого мира они на самом деле не все вышеназванные, а равноправные граждане и соотечественники, а их религия является частью тех самых "скреп" и "традиционных ценностей", за которые они льют кровь в "зоне СВО".

И если по уму, то государство в этом должно было бы быть заинтересовано, учитывая его потребность в пушечном мясе этих самых "туземцев" на фоне не особого желания воевать за руZкий мир у самого "государствообразующего народа". Однако вопреки здравому смыслу, которому оно никогда не следовало, это государство в момент ведения войны демонстративно унижает религиозные чувства второй по численности и самой растущей конфессии страны, обесценивая тем самым усилия своих чиновников в чалмах и халатах.

Ну что ж, хаZратам и другим муZульманам роZии соболезнуем. Тем же живущим в ней мусульманам, кто в отличие от вышеупомянутых не повязал себя с роZийским режимом, советуем понять, что для него они всегда были, есть и будут нежелательным и чужеродным элементом. И пусть даже это понимание не даст им обеспечить себе комфортного и защищенного положения, что в принципе невозможно в воюющем и беснующемся государстве, оно по крайней мере даст им понимание того, что им в нем стоит делать, а чего ради него ни в коем случае делать нельзя.