Z-общественность натравила силовиков на мечеть в Котельниках

Неделю назад состоялся налет силовиков на молельное помещение к подмосковных Котельниках, а сейчас у нас появились подробности о том, с чьей подачи это произошло.

Издание «Коммерсант» сообщает, что инициаторами проверки молельного дома могли стать представители организации «Русская община». В своем телеграм-канале, который называется «Русская община ZOV», они написали 7 июля: «Только что полиция по просьбе „Русской общины“ посетила две незаконные мечети, устроенные прямо в жилых домах. „Приняли“ более 70 человек, ждем депортаций». В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили изданию, что представители ведомства в рейде не участвовали: «Там были другие люди».

Кстати, сама "Русская община", судя по телеграм-каналу, занимается в основном двумя вещами - травит мигрантов и собирает деньги на российскую армию в Украине.

После того как члены мусульманской общины Котельников обратились к Путину, в телеграм-канале «Русская община ZOV» появилось обращение к президенту РФ от жителей Котельников, видео также публиковал шовинистический телеканал «Царьград». В нем они поддержали проверки со стороны силовиков, а также предположили, что из-за обращения мусульман могут «появиться претензии к нашим правоохранительным органам». Авторы обращения попросили «оставить в покое» силовиков, так как они действовали по факту обращения граждан. «Мы все должны понять, что жить так дальше нельзя, мы не Франция, не Косово, в которых творился и творится бардак. В нашем доме должен быть порядок. Поток мигрантов, заезжающих в нашу страну, нужно срочно остановить. В противном случае произойдет социальный взрыв», — заявил один из авторов обращения.

В поддержку жителей Котельников выступил основатель телеканала «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев. В своем телеграм-канале он написал, что поддерживает «ответную реакцию коренных котельничан» с требованием к «гостям» города «убрать руки от ОМОНа и просьбой к властям продолжить наведение порядка». По его словам, русские «никогда не делили людей по цвету кожи и вероисповеданию», но «наши гости должны уважать традиции своих русских хозяев».

В общем, за налет на мечеть "благодарить" надо российскую Z-общественность. Самое время очередному блогеру или даже муфтию выйти и рассказать о том, как война против Украины сплотила "многонациональный и многорелигиозный" народ России.