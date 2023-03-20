Мукаддас Бибарсов в мечети Мариуполя: на службе российскому колониализму

На прошлой неделе в многострадальный украинский город Мариуполь приехали два нежданных и не желанных гостя. Во-первых, в Мариуполь явился "сам" Владимир Путин, соизволивший наконец-то более чем через год после начала войны посмотреть своими глазами на места, куда он эту войну принес. Визит Путина тут же вызвал ассоциации с подобным же визитом Гитлера в годы Второй мировой войны. Есть и другие соображения, но сейчас не о них.

А вот другим гостем стал саратовский муфтий Мукаддас Бибарсов. Он опубликовал фотографии из поврежденной мариупольской мечети имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы, сопроводив их таким сообщением:

"В мечети Мариуполя полным ходом идут ремонтные работы…

16 марта 2023 года мы совершили поездку в Мариуполь, побывали в мечети где проводятся ремонтные работы. Очень красивая территория, буквально в 500 метрах от Азовского моря…

Во время штурма города и после освобождения здесь укрывались жители близлежащих кварталов…

В этой мечети был предоставлен кров тем, кто лишился крыши над головой, мусульманская община Донбасса ежедневно обеспечивала их необходимым питанием…"

Называя вещи своими именами, Бибарсов как колониальный агент приехал в обозе имперской армии окучивать оставшихся в Мариуполе мусульман. Этой работой несколько веков занимались ручные муфтии на российской государственной службе и прежде, занимаются они же ею и сейчас.

"Ремонтные работы", говорит хазрат. А что же случилось, землетрясение или наводнение, может ураган? Или это вражеская армия причинила ущерб мечети, как и всему городу?

О чем можно спросить муфтия, который всерьез называет кровавую бойню в Мариуполе "освобождением"? Только об одном - хазрат, а весь огромный список запрещенных в России исламских книг ты уже показал мусульманам Донбасса?

Сообщил ли уже, что в этой мечети больше нельзя читать "Сады праведных" имама Навави и Сиру Ибн Хашима, потому что на "освобожденных территориях" теперь эти книги будут считаться экстремистскими?

Рассказал ли им, что теперь они могут распрощаться с религиозной вольницей, типичной для Украины, а заправлять теперь всем будут вот такие, как ты, ручные российские муфтии, а не действительно уважаемые мусульманские сыновья Донбасса, вроде Саида Исмагилова? А рассказал ли о том, как в русском мире за строительство мечети человеку могут подбросить наркотики, а потом заморить его в тюрьме? И что это их больше счастье, что мечеть уже построена при участии турок, чьего влияния в России всегда боятся, иначе русскомирские шовинисты могли бы найти какой-нибудь "святой источник", ровно на том самом месте (любом), где мусульмане хотели построить мечеть?

Ну хотя бы в частных беседах признавался в этом, а хазрат? Нам хочется верить, что у вас, колониальных агентов, хотя бы внутри осталось ясное понимание, и вы просто от страха за себя сочиняете сказки про "освобождение Мариуполя" (от мариупольцев конечно же). Потому что если вы еще и сами в это верите, ваши дела гораздо хуже, чем кажутся.