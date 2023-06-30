Организатор сожжения Корана в Швеции: фрик-шайтан или агент-провокатор?

В прошлый раз журналистам-расследователям не потребовалось много времени, чтобы установить российский след в провокации с сожжением (рукописи) Корана в Швеции накануне ее возможного, но сорвавшегося из-за этого принятия в блок НАТО (https://golosislama.com/news.php?id=41353).

В этот раз мы не будем столь однозначными с выводами, однако, личность организатора состоявшейся на днях аналогичной акции также заслуживает внимания, в том числе на предмет его возможных связей с российскими спецслужбами и агентами влияния.

Итак, перед нами Сальван Момика, организовавший эту бесовскую акцию. Не швед, и даже не европеец, а иракец, переехавший в Швецию. Но не "этнический мусульманин" - муртад, как стали писать некоторые, а выходец из одной из иракских христианских групп, предположительно арамеев или ассирийцев.

Кстати, следует обратить внимание на то, что за последнее время это уже второй инцидент с участием "арабских христиан" на территории Европы, затрагивающий ее безопасность и интересы - первый произошел недавно во Франции, о чем мы писали (https://golosislama.com/news.php?id=41691).

Однако этим дело не исчерпывается, так как Момика имеет за своей спиной достаточно интересную и показательную политическую биографию в его дошведский период. Так, в 2014 году он был активным участником и даже представителем группировки Силы Сирийских Ястребов, которая взаимодействовала с проиранскими группировками и предположительно спецслужбами асадитского режима.

То есть, в анамнезе Момики участие в деятельности союзников Кремля в период войны в Сирии. И поэтому не удивляют его связи в Швеции с партией Шведские Демократы, имеющей репутацию шведских друзей Кремля.

При этом сам Момика в своем блоге в Твиттере пытается создать себе репутацию противника путинского режима и сторонника Украины, что абсолютно нетипично ни для "Шведских Демократов", ни для проиранских сил. Но и тут случаются проколы - так, в одной из своих публикаций в знак солидарности с Украиной он разместил ее карту. Да вот только карта эта была, судя по всему российская, так как Украина на ней была изображена без Крыма, чего ни на одной украинской или европейской карте представить себе нельзя.

Словом, косвенных признаков, позволяющих предположить, что мы имеем дело с очередным агентом-провокатором, работающим на Кремль, и в этом случае немало. Однако делать однозначных выводов на сей счет мы не будем - возможно, это просто фрик, одержимый шайтаном, недостатка в каковых сегодня нет.

Так или иначе, но это не отменяет того, о чем мы уже не раз писали - мусульмане Швеции, как и других стран, требуют и будут требовать защиты своих святынь и своего религиозного достоинства от явно оскорбительных и враждебных действий. Что кстати поддерживают и другие здравомыслящие представители соответствующих обществ, включая шведское.