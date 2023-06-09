Франция: порезать детей "Во имя Исуса" это не теракт

Во Франции четверо маленьких детей попали в больницу с опасными для жизни травмами после нападения на них человека с ножом вчера утром.

Двое взрослых также получили ранения, когда мужчина, вооруженный ножом, пришел на детскую площадку, полную детей, и начал наносить удары ножом людям. Это случилось в юго-восточном городе Аннеси во французских Альпах.

Самому младшему из детей-жертв было 22 месяца, двоим было два года, а другой была трехлетняя британская девочка.

По данным французских властей, 22-месячный ребенок борется за свою жизнь в больнице.

Двое раненых взрослых предположительно пожилые мужчины.

Нападавший, который, по словам властей, родом из Сирии, был задержан полицией. При этом, они говорят, что случившееся не рассматривается как теракт.

А почему так? Сириец, который кстати выкрикивал религиозные лозунги, с ножом напал детей, и вдруг это не теракт? Ответ прост, он не мусульманин.

Нападавший действительно является гражданином Сирии, который получил статус беженца в Швеции 10 лет назад и легально въехал во Францию, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн на пресс-конференции после поездки в Анси.

Французские СМИ сообщили, что его имя - Абдальмасих Х. Абдальмасих - "раб Исуса" это популярное имя у арабских христиан, но его почти невозможно представить у мусульман.

К этому можно добавить, что нападавший носил медальон с распятием и кричал во время преступления "Во имя Исуса". Полиция сообщает, что он был записан как христианин из Сирии. Его родной город Хассака известен как крупный центр сирийских христиан.

По словам представителя полиции, у него были обнаружены шведские документы, удостоверяющие личность, и шведские водительские права.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что ранее в этом месяце его ходатайство о предоставлении убежища во Франции было отклонено. Он же подтвердил, что во время преступления на мужчине были "определенные христианские знаки". Но при этом у него «не было явных террористических мотивов».

Нападавший также подавал прошения о предоставлении убежища в Швейцарии и Италии.

Ему 31 год, и у него «один ребенок того же возраста, что и дети, на которых он напал», — сказала Борн.

Нападение естественно почти сразу же вызвало обвинение в сторону мусульман, французские ультраправые созвали митинг и тут же наперебой стали говорить об исламской угрозе. Можно представить каким обломом стало известие о том, что к исламу этот человек не имеет отношения.

Но не стоит думать, будто хотя бы кто-то из исламофобов признал свою ошибку. Нет, многие включили свою любимую риторику про "такыя" (с). Дескать, сириец выдал себя за христианина, чтобы получить убежище в Европе. Такие случаи бывают конечно, хотя к такыя это отношения не имеет, но представить, будто человек, который открыто нападает с ножом на детей и кричит при этом "Во имя Исуса", практикует такыя...серьезно?

Остается последний аргумент, человек из Сирии, исламской страны, и "нахватался" от мусульман. То что Сирия это вообще родина христианства многие уже даже не помнят.

Как бы то ни было, отказ французских властей назвать это терактом нас не удивляет. Мы давно привыкли к тому, что терроризм "зарезервирован" за мусульманами.

И нет, мы не пытаемся пугать христианскими террористами Францию. Происходит то, о чем мы давно говорим. Современное общество с его информ-неврозами приводит к тому, что у людей грубо говоря сносит крышу. У всех по своему, но такие нападения, увы, не редкость. Но именно так и надо на это смотреть, а не лелеять двойные стандарты через сказки про "столкновение цивилизаций" и "конфликт культур".