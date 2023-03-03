Конвеер смерти "Русского мира": как его остановить?

Лишь недавно в Дагестане было обнаружено захоронение расстрелянных людей, и вот, спустя несколько дней стало известно о том, что аналогичное захоронение было обнаружено в Чечении - в Заводском районе Андреевской долины.

Сразу включилась провластная пропаганда, чтобы ненароком граждане не подумали чего-то неправильного. В Дагестане сперва кинулись представлять дело так, что это жертвы боев Гражданской войны вековой давности. Потом, когда поняли, что это абсурд - что за бои такие, если в них все, как на подбор гибнут от пулевых ранений в голову, признали, что речь идет о расстрелах, но поспешили "успокоить", мол, расстрелы были в сталинское время, это не сейчас.

Расстрелы-то, может быть, были и в сталинское время, но, во-первых, мы этого достоверно не знаем. Потому что недалеко от обнаруженного захоронения находится база ФСБ, а в Дагестане годами без вести пропадали неугодные ему люди, включая исламских активистов. И точно это могла бы установить только судебно-медицинская эскпертиза.

Но мы прекрасно помним, как несколько подряд таких "экспертиз" выдавали заключение, что убитый ФСБ журналист и правозащитник Тимур Куашев (что потом было подтверждено расследованием Христо Грозева) умер от "естественной" остановки сердца, нагло игнорируя факт наличия на его теле следа странного укола. Так что, не приходится сомневаться, что результаты экспертизы и в этом случае были бы нужные тем, кто ее будет проводить, так как провести независимую экспертизу они не позволят.

Во-вторых, а что собственно меняется от того, что расстрелы эти были в сталинское время, а не сейчас? Разве страна на всех парах не возвращается в те же сталинские времена? Разве людей за инакомыслие не сажают на двузначные сроки, как это было в сталинские времена? Разве открыто не призывают расстреливать врагов народа? Разве на камеру не проламывают головы кувалдами "предателям", чего даже в сталинские времена не было?

Вот и в случае с обнаруженным захоронением в Чечении оно произошло там, где во время последней войны располагалась российская военная база и постоянно пропадали местные жители. Кто-то скажет, что и это уже было "давно" - 15-20-30 лет назад... Но вот точно такие же захоронения обнаруживаются там, где российские войска побывали совсем недавно, где они продолжают делать свою черную работу сейчас - в Буче, Изюме, Херсоне, Лимане...

А ведь среди этих российских военных преступников теперь уже могут быть те, чьи родственники лежат вот в этих захоронениях - хоть недавних в Чечении, хоть "старых" (возможно) в Дагестане. А все потому, что это было предано забвению, не осмыслено и не осуждено - под предлогом того, что "давно это было", "не надо ворошить прошлое".

Но где-то и сейчас лежат мусульмане - жертвы эскадронов смерти, действовавших на нашей памяти, о которых мы писали https://golosislama.com/news.php?id=31080

Когда-нибудь, когда ин ша Аллах этот залимский режим падет, будут найдены и обнаружены и они, и многочисленные захоронения других безвестно пропавших жертв путинского террора, равно как обнаружится и то, кто убивал его известных жертв - от наших мусульманских мучеников до Анны Политковской, Бориса Немцова и многих, многих других.

Но все это произойдет не раньше, чем остановится конвеер смерти "русского мира" (который что угодно, но не мир), и чем родственники его старых жертв не прекратят быть палачами новых, а новые не перестанут сами идти на убой, как сейчас делают мобилизованные и те, кто им в этом помогают.

Этот конвеер надо остановить, и первое, что для этого нужно сделать - понять самим и объяснять другим, что он всегда несет одно и то же.