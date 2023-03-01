В Дагестане нашли останки вероятных жертв сталинских репрессий

В Дагестане во время строительных работ на пляже Джами на берегу Каспийского моря нашли человеческие останки, пишет РИА Новости со ссылкой на управление МВД по республике.

В управлении Следственного комитета по Дагестану сообщили, что на пляже были обнаружены 18 человеческих скелетов. «Предположительно, это останки 30-х годов XX века», — говорят в пресс-службе МВД.

По данному факту началась проверка, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК по Дагестану.

Телеграм-канал «Онлайн Дагестан» опубликовал фото найденных останков и сообщил, что в некоторых черепах заметны отверстия — возможно, от пуль.

Останки с пулевыми отверстиями из 30-х годов это почти наверняка жертвы сталинский репрессий. Какое еще напоминание нужно жителям Дагестана, чтобы понять как выглядит "русский мир" (за который гибнут сейчас дагестанцы в Украине) и пропагандируемая кремлем дружба народов под эгидой московских комиссаров?