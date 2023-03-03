Бригада Тулькарм присоединилась к палестинскому сопротивлению

Спустя почти год после того, как в северной части Западного берега начали появляться новые вооруженные формирования, выведя сопротивление палестинцев на новый уровень, в бой вступают повстанцы в Тулькарме.

Бригада "Тулькарм" объявила в видеообращении на своем канале в Telegram, что ею были собраны «группы быстрого реагирования» для реагирования на израильскую резню в Наблусе 22 февраля, в которой были убиты 11 палестинцев, а также на два предыдущих массовых убийства в Иерихоне и Дженине.

Два дня назад бригада «Тулькарм» объявила, что они нанесли удар по Авней-Хефец, незаконному поселению, расположенному в юго-восточном районе Тулькарм.

За два дня до этого они сообщили о стрельбе у военных ворот Земера, которые соединяют этот район с Израилем, заявив, что среди израильских солдат есть жертвы, и угрожая «вулканом операций, который не будет потушен».

Бригада использовала термин «группы быстрого реагирования» для недавно сформированных воинских частей в честь Раеда аль-Карми, который был лидером Бригад мучеников Аль-Аксы, военной группировки ФАТХ, которая стала заметной во время Второй палестинской интифады.

Он был известен организацией быстрых вооруженных операций в ответ на израильские убийства и нападения, такие как убийство Израилем официального представителя ФАТХ Табета Табета в Тулькарме в конце 2000 года.

Бригада "Тулькарм" объявила о своем присутствии в непростое время, после того как "Логово льва" в Наблусе объявило о начале движения «поезда сопротивления» на Западном берегу, заявив: «После присоединения Тулькарма к вооруженному сопротивлению и завершения формирования своих ячеек, сопротивление на Западном берегу теперь имеет щит и меч».

Их заявление прозвучало после того, как 23 февраля были убиты шесть участников Логова льва.

Источник, близкий к бригаде "Тулькарм", пожелавший остаться неназванным, рассказал арабоязычному сайту Аль-Араби аль-Джадид о возрождении того, что ранее было известно как «Треугольник страха» (Дженин, Наблус и Тулькарм), который действовал в 2000 году во время Второй интифады.

Треугольник был организован за счет высокого уровня координации на всех фронтах между бригадой «Тулькарм», «Львиным логовом» в Наблусе и бригадой «Дженин».

Источник сказал: «Реструктуризация Бригад мучеников Аль-Аксы была проведена в ключевых местах по всей Палестине, особенно на Западном берегу, где была воссоздана структура руководства и восстановлен прежний подход бригад. Мы не следуем чужим замыслам, и наше решение единогласно: бороться с оккупантами всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, и путь, который мы избрали, — вооруженная борьба».

Это противоречит указу президента Палестины Махмуда Аббаса от 2007 года, запрещающему «вооруженные ополчения и нерегулярные военные формирования, независимо от их принадлежности», который был отвергнут «Бригадами Аль-Акса», а также военными подразделениями других палестинских группировок.

Тот факт, что на знамени бригады "Тулькарм" изображена эмблема Бригад мучеников Аль-Аксы, заставил некоторых усомниться в том, что ее взгляды совпадают с нынешней линией партии ФАТХ.

Однако Ияд Джарад, секретарь ФАТХ в Тулькарме, заявил, что появление бригады выражает волю палестинского народа в целом и является естественным следствием того, что происходит в Дженине и Наблусе, что является ответом на действия Израиля.

Джарад сказал, что появление вооруженных бригад отражает как нынешний полный политический тупик, так и усиление израильской агрессии против Наблуса, Дженина и Иерусалима.

Он подчеркнул неспособность ПА найти решение с израильтянами, которое положит конец конфликту и повысит народную солидарность с вооруженной борьбой по всей Палестине.

Начало операций сопротивления бригады Тулькарм совпадает с проведением Иорданией переговоров на высоком уровне на саммите в Акабе в воскресенье, на котором присутствовали официальные лица ПА и Израиля.

Источник сообщил, что бригада Тулькарм считает неприемлемыми любые попытки сдерживания сопротивления. Он сказал, что операции против Израиля будут продолжаться и грядут «большие сюрпризы».

Ранее ПА безуспешно оказывала давление на членов «Логова льва» и «Бригады Дженин», чтобы они сдались в обмен на амнистию от Израиля, а также на выгодные возможности трудоустройства и другие привилегии.

Что касается вероятности согласованного давления на членов «Бригады Тулькарм» и их преследования со стороны спецслужб, Джарад говорит: «Раньше никогда не было фактического судебного преследования по соображениям безопасности, и когда дело доходит до палестинской общественности, никто не выступает против кого-либо... Однако наши опасения всегда были связаны с возможным скатыванием к беззаконию, проблемами безопасности и отсутствием сдержанности, а также возможным вредом для борьбы и общественных интересов».