«Дженинские бригады» и «Львиное логово»: феномен нового палестинского сопротивления

В последние месяцы мы все чаще слышим о вооруженном сопротивлении палестинцев на Западном берегу, причем отпор израильтянам оказывают совершенно неизвестные ранее группы, такие как Дженинские бригады и "Логово льва". О феномене нового палестинского вооруженного сопротивления рассуждает Хани аль-Масри, журналист и генеральный директор Палестинского центра политических и стратегических исследований.

В прошлом году выселение палестинцев в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме спровоцировало восстание, которое распространилось по всему Западному берегу и по всей исторической Палестине, кульминацией которого стало нападение Израиля на Газу в мае 2021 года. Для палестинцев эти события известны как битва «Меч Иерусалима».

За "интифадой единства" последовало бегство шести заключенных через "туннель свободы"; проведение ряда операций вооруженного сопротивления на Западном берегу и территориях 1948 года; и недавний запуск израильской операции «Рассекая волны» по прекращению возрождения народного сопротивления, которое возникало волнами с 2004.

При этом Палестинская администрация (ПА) под руководством президента Махмуда Аббаса не поддерживает сопротивление во всех формах, предпочитая лишь символические и временные жесты, чтобы угодить членам движения ФАТХ, которые хотят быть на связи с пульсом улиц и сопротивлением оккупации.

Этому последнему восстанию также предшествовала отмена ПА выборов, на которых ожидалось позорное поражение Аббаса, под предлогом отказа Израиля в праве голоса палестинцам в Иерусалиме.

Восстанию способствовала и собственная кампания репрессий со стороны ПА, в том числе убийство политического активиста Низара Баната во время его ареста.

В течение этого периода США давали Палестинской администрации расплывчатые обещания, включая поддержку «экономического мирного плана» и координацию в области безопасности, без каких-либо политических результатов, надеясь, что они смогут сохранить статус-кво.

Контекст формирования

И вот именно такой исторический момент послужил контекстом для формирования всего за несколько месяцев Дженинских бригад и других групп сопротивления, в том числе популярного «Логова льва», которая представляет собой переход от предыдущих волн интифады, опиравшихся в основном на вооруженное сопротивление.

Группа призывает к прямой конфронтации как с оккупационными силами, так и с вооруженными поселенцами, и зачастую к ее призывам прислушиваются.

Покуда основные политические группировки снова вели переговоры о примирении в Алжире, так и не достигнув окончательного решения, «Логово льва» призвала к однодневной всеобщей забастовке на Западном берегу. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны традиционных партий, призыв получил широкое распространение.

Отличие этого восстания от других состоит в том, что оно объединяет вооруженную борьбу с другими народными формами сопротивления. Кроме того, в отличие от отчаянной террористической "интифады ножей", которая велась отдельными лицами, это восстание возглавляют группы людей на Западном берегу.

Оно началось в северном городе Дженин , а затем распространилось на Наблус, Иерусалим и, в меньшей степени, на Рамаллу и Хеврон.

В своих публичных заявлениях эти повстанческие группы заявляют, что не представляют никаких фракций и отказываются заворачивать тела своих мучеников в знамена ведущих политических партий.

Тем не менее, они получили поддержку от таких групп, как Народный фронт освобождения Палестины (НФОП), и даже финансирование от ХАМАС и Исламского джихада.

В этих новых бригадах действуют члены всех палестинских политических партий, в том числе представители движения ФАТХ, которые отвергают подход ПА.

Однако группы Дженина и Наблуса достаточно осторожны, чтобы не сталкиваться напрямую с ПА, поскольку они считают, что оружие должно быть направлено ​​в сторону оккупантов. Они представляют себя в качестве бригад национального единства, которые постоянно растут и координируются друг с другом.

Феномен этих новых стратегий сопротивления может оказаться более успешным и иметь больше возможностей для роста и продолжения борьбы по ряду причин.

Во-первых, израильская агрессия нарастет с беспрецедентной интенсивностью и эскалацией, включая процесс иудаизации, расширение поселений, снос домов, аресты, расовую дискриминацию и апартеид, а также продолжающуюся осаду сектора Газа.

С начала года было убито более 165 палестинцев, 114 из которых были с Западного берега, а остальные из Газы.

Во-вторых, ПА слабее, чем когда-либо, а традиционные партии не могут предложить альтернативу из-за отсутствия политических целей. Разрушение институтов ПА создало политический вакуум, и новые повстанческие группировки пытаются заполнить этот вакуум.

Три десятилетия застопорившегося «мирного процесса» и пустые обещания соглашений, подписанных в Осло, позволили оккупации создать политический вакуум на Западном берегу и в Газе, усиливая внутренние разногласия и принося пользу группам, которые не заинтересованы ни в сопротивлении оккупации, ни в достижении единой позиции.

Тотальная интифада?

Еще неизвестно, превратится ли новое движение сопротивления в полноценную интифаду. Но спорадический характер восстания — вспышки и распространение в разных местах с участием различных социальных слоев — и разнообразие политических программ означают, что вероятность действительно широкого распространения невелика, если только не будут предприняты скоординированные региональные и международные усилия, чтобы помочь ему перерасти во всеобъемлющее восстание.

С 2004 года интифада продолжается волнами, приливами и отливами, и в настоящее время гораздо труднее достичь условий, необходимых для тотального восстания.

После убийства Ясира Арафата в 2004 году не было условий, необходимых для всеобщего восстания — главной цели и программы.

Стратегия сопротивления бригад носит преимущественно локальный, спонтанный и в большинстве случаев оборонительный характер. Они действуют на фоне оккупации и вызванного ею дисбаланса сил и ограничиваются сопротивлением рейдам и вторжениям, убийствам и арестам, что становится все труднее, поскольку операции распространяются на более обширные территории.

Это явление не имеет общепринятой идеологии, политической или организационной структуры, и в нем в значительной степени доминируют местные лидеры, использующие децентрализованную организацию и взаимозависимость, которые используют социальные сети, создавая свои собственные символы, героев и лидерство.

Многие из этих символов являются мучениками, такими как Фатхи Хазем, отец мучеников Раада и Абдур-Рахмана. Логово Льва обозначило себя как «поколение жертв», готовое к смерти и борьбе за свой народ и религию.

Например, когда израильские оккупационные силы совершают набеги на Старый город Наблуса, они не бегут. Вместо этого они сражаются до мученической смерти, демонстрируя осознание того, что не ждут быстрой и решительной победы, возвещая вместо этого «поколение чисел», за которым придет «поколение освобождения».

Прохождение через этапы

Львиное логово и Дженинские бригады существуют без всеобъемлющей национальной поддержки. Есть те, кто считает, что это явление было мертво уже едва появившись из-за скорости его милитаризации и дисбаланса сил.

Оно слишком быстро прошло этапы своего становления и стало открытым, прежде чем обеспечить политические, общественные, руководящие, организационные структуры, способные его защитить и обеспечить его преемственность.

Есть те, кто опасается, что это может преждевременно втянуть сопротивление в Газе в бой. Есть и те, кто предостерегает от влияния "религиозного фундаментализма".

Они не имеют ничего общего с существующей местной или региональной напряженностью и не нацеливают оружие на свои общины. Пули направлены только против оккупационных войск.

Хотя эти новые группы, возможно, не смогут добиться решающей победы, их усилия имеют большое значение для сохранения актуальности проблемы и противодействия израильской оккупации.

Палестинский народ демонстрирует, что он не сдался и не уступил оккупантам. Но при этом без всеобъемлющего политического единства и возрождения национальных институтов в ПА и ООП у палестинского сопротивления нет будущего.