Что мы знаем о "Логове льва"?

За последние несколько месяцев в Наблусе, на севере оккупированного Западного берега, возникла вооруженная группа, которая, похоже, меняет облик палестинского сопротивления.

"Львиное логово" получило известность благодаря нападениям на израильские контрольно-пропускные пункты, солдат и поселения.

Майкл Мильштейн, Руководитель Форума палестинских исследований Центра ближневосточных и африканских исследований имени Моше Даяна сообщил, что "Логово льва" входит в число "самых опасных вызовов", стоящих сегодня перед Израилем.

Израиль пытался раздавить эту группировку, а также другие, в ходе операции под кодовым названием «Рассекая волну», которая привела к почти ежедневным рейдам и гибели десятков палестинцев.

Но до сих пор группа остается активной, и существует мало признаков того, что оккупированная палестинская территория будет умиротворена в ближайшее время.

Кто является членами "Львиного логова"?

Членами группы являются в основном молодые люди в возрасте около 20 лет.

"Это означает, что они не помнят Вторую интифаду [Аль-Акса] так, как их отцы», говорит Мильштейн. "Эти молодые люди были главными участниками интифады ножей семь лет назад. Теперь, когда они стали старше, они ушли дальше. Они носят огнестрельное оружие и образуют местные группы на основе своих личных знакомств".

Члены группы как правило имеют личные связи с четырьмя основными традиционными палестинскими политическими партиями: ФАТХ, ХАМАС, Исламский джихад и Народный фронт освобождения Палестины.

Однако боевая группа является межфракционной; ее члены заявили, что они не принадлежат к какой-либо партии и не подчиняются ее приказам, отказываются от фракционных споров и вместо этого сосредотачиваются на борьбе с израильской оккупацией.

Мильштейн также отметил, что эти молодые люди не имеют принадлежности к политическим партиям. «Именно Интернет дает им экзистенциальное пространство. Однако, хотя членов очень мало, группа имеет очень большое влияние на палестинские улицы, в основном среди молодежи».

Несколько членов организации ранее сидели в тюрьмах Палестинской автономии (ПА), в основном за хранение оружия. Недавно ПА арестовала одного из ведущих членов группировки, Мусаба Штайеха из ХАМАС, что привело к эскалации напряженности на улицах Наблуса.

Когда состоялось первое официальное выступление группы?

Первое официальное появление «Львиного логова» состоялось 2 сентября во время поминовения в Наблусе двух ее бойцов — Мухаммада аль-Азизи, основателя группировки, и Абдру-Рахмана Собха, которые были убиты израильскими войсками 40 дней назад. .

Устав группы и программа сопротивления были объявлены в тот же день. В нем говорится, что группа будет продолжать атаковать израильские силы и поселенцев.

Группа заявила, что в новом всплеске насилия виноваты израильское высокомерие и убийство палестинцев.

"Львиное логово" также обратилось сотрудникам силовых структур ПА, чтобы подчеркнуть, что борьба направлена ​​​​только против израильской оккупации.

Кто самые известные участники группы?

8 февраля израильский спецназ застрелил трех палестинцев в своем автомобиле. Мужчины — Ашраф Мубаслат, Мохаммад Дахил и Адхам Мабрука — были членами «Львиного логова».

9 августа 19-летний Ибрагим аль-Набулси, известный как Лев Наблуса, также был убит израильтянами после того, как солдаты окружили старый дом, в котором он прятался, и обстреляли его ракетами. В ходе операции также погиб боец ​​Ислам Саббат.

Набулси пользовался народной поддержкой палестинцев, поскольку в течение нескольких месяцев избегал израильского захвата и ненадолго — и вызывающе — появился на похоронах других членов «Львиного логова». Он был связан с движением ФАТХ, а его отец работает в Службе безопасности Палестинской автономии.

В целом боевики, похоже, пользуются уважением у многих палестинцев.

Недавно Тамер аль-Килани , главный боец ​​​​группировки, был убит взрывным устройством, установленным на мотоцикле в Старом городе Наблуса. "Львиное логово" обвинило Израиль, который не прокомментировал инцидент.

Во вторник трое других высокопоставленных членов — Хамди Кайем, Вади аль-Хава и 27-летний Мишаль Багдади — были убиты после того, как израильские силы совершили налет на Наблус.

Что дальше для Львиного Логова?

Напряженность на Западном берегу достигла точки кипения из-за ежедневных израильских арестов, рейдов и убийств палестинцев, что является прямым результатом растущей организации небольших вооруженных групп сопротивления в Наблусе и Дженине.

Только за последний месяц в результате отдельных нападений были убиты трое израильских солдат.

С тех пор «Логово льва» взяло на себя ответственность за несколько перестрелок, в том числе за стрельбу 11 октября, когда один израильский солдат был убит недалеко от поселения Шавей-Шомрон к северо-западу от Наблуса. Город находится под осадой Израиля, в связи с чем действуют жесткие ограничения на передвижение около 420 000 палестинцев.

Но поскольку Израиль совершает целенаправленные убийства членов группировки, некоторые аналитики считают, что «Львиное логово» — это движение, которое не сможет продержаться долго, в то время как другие считают, что это явление повторится в других областях.

По словам Мильштейна, "Львиное логово" создает три проблемы для Израиля: оно продолжает наносить ущерб израильским оккупационным силам и поселенцам; не имеет организационных связей; а «самая опасная угроза» — это возможность того, что ХАМАС будет спонсировать группу, против чего ПА, по-видимому, начала принимать меры. К слову, основные 15-20 членов, разыскиваемых Израилем, отказались сдаться даже ПА.

Выступая перед All Israel News, Мильштейн выразил обеспокоенность тем, что это явление сопротивления может распространиться на смешанные города Израиля. «Сейчас ситуация довольно ограничена северными частями Западного берега и всеми видами независимых ячеек. Но я думаю, что последние два или три дня показали, что этот конфликт может распространиться на другие места внутри и за пределами Западного берега».