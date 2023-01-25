Атаки на Коран: опять вскрываются кремлевские консервы

Когда Расмус Палудан при попустительстве властей Швеции в очередной раз сжег на территории этой страны копию Корана, примерно сутки потребовались, чтобы установить связь между организаторами этой акции и российской машиной гибридной войны (https://golosislama.com/news.php?id=41353).

Аналогичная акция, проведенная на днях его последователем в Нидерландах, не требует даже подобного расследовательского усилия. Эдвин Вагенсвельд (на фото), который ее провел, является одним из лидеров движения PEGIDA, о связях которого с Кремлем писалось еще с 2016 года, да собственно, оно их и не скрывало, проводя свои митинги в Германии под российскими знаменами, восхваляя Путина как борца с "исламизмом", контактируя с "Ночными волками" и т.д. (https://clck.ru/33MYJ6).

Повторим, что эти явные связи подобных чертей с Кремлем никак не оправдывают власти и порядки тех стран, в которых допускается подобное богохульство. Какими бы соображениями ни оправдывалось такое попустительство, мусульмане никогда с этим не смирятся, причем, чем меньше у них будет возможностей противостоять этому правовым путем, тем выше будет вероятность того, что возмездие за это будет осуществляться иначе.

В подобном развитии событий не заинтересованы ни мусульманские государства или общины меньшинств на Западе, но в нем объективно не должен быть заинтересован и сам Запад.

В 2015-2016 году когда вся эта прокремлевская перхоть раскачивала западную политическую систему изнутри, по крайней мере можно было сказать, что для этого были объективные причины в виде большого притока беженцев с Ближнего Востока. Да, уже тогда была понятна и доказана игра Кремля, заключающаяся в провоцировании потоков этих беженцев из Сирии бомбардировками сирийских городов и одновременной поддержке на Западе политиков, призывающих договариваться с Асадом и Путиным с целью это остановить. Но тогда по крайней мере можно было понять страхи европейцев из-за наплыва в их страны значительного количества посторонних людей.

Сейчас никакого массового наплыва сирийцев или других мусульман в Европу нет. Есть наплыв украинских беженцев, которые бегут от того же, от чего в 2015-2016 гг. бежали сирийские - от российских бомб. Поэтому объективно антиисламский ажиотаж в Европе почти сошел на нет, а сегодня она максимально мобилизована против реального и главного врага - окончательно потерявшей берега роZии.

Но кого-то эта мобилизация не устраивает и чтобы переключить внимание с реальных проблем на выдуманные предпринимаются попытки снова разжечь костер европейско-исламского противостояния. Кому это выгодно, очевидно всем. Тем более, что они уже даже не пытаются, а возможно и просто не могут использовать для этих целей не связанные с ними кадры. Поэтому по какому уже разу и приходится вскрывать свои старые консервы.