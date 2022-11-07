Их гранты за вашу кровь

Кадры, на которых взбунтовавшиеся в Казани "мобики", кроют на чем свет стоит своих командиров, облетели уже весь мир.

https://youtu.be/XcZ4FWb8GhQ

Едва ли эти люди в своей массе сознательные мусульмане и уж тем более читатели "Голоса Ислама". Однако они стихийно показывают то, о чем писали мы и опровергают то, что против этого говорили наши хейтеры. А именно, что с началом могилизации система настолько идет вразнос и становится уязвимой, что те акты сопротивления, которые не имели шансов до этого, становятся не просто возможными, а необходимыми и востребованными.

И вот, в то время, как это начинает доходить до несознательных и часто даже неверующих "мобиков" и "кузьмичей", на помощь шайтанской системе, которая трещит по швам, спешат те, кто претендуют быть выразителями сознательности и веры.

Так, завтра в той же Казани для студентов Российского Исламского Института начинается курс промывания мозгов под названием "Формирование общероссийской гражданской идентичности мусульман России". Помимо приглашенных на него лекторов вести его будет давно оседлавший эту тему и ее финансирование Али Вячеслав Полосин, идеолог и организатор принятия "позорной фетвы", в которой нападение путинской России на Украину названо "джихадом", а российские вояки с признаками мусульман, погибшие участвуя в нем, названы "шахидами" (https://golosislama.com/news.php?id=40538).

Собственно, для всех, кто не решил, идти или не идти на этот курс, или, если будет принужден на него идти, не решил, как к нему относиться, знать о нем достаточно это. Суть так называемой "общероссийской гражданской идентичности мусульман России", то чем она оказалась на выходе - быть пушечным мясом "русского мира". А именно, всех этих полоумных гундяевых и медведевых, соловьевых и красовских и сотен таких же отъявленных сатанистов, шизофренически призывающих сегодня к борьбе с сатанизмом, а на самом деле, к борьбе за сохранение их власти и кормушек, которые исчезнут в случае поражения в развязанной ими войне.

Чтобы не покупаться на всю эту муть даже не обязательно иметь элементарные представления об истории и целях исламской политики в условиях путинской России. Для этого достаточно иметь интеллект и инстинкт самосохранения (как говорят в народе "чуйку"), хотя бы на уровне тех "мобиков", которые взбунтовались в эти дни в Казани (и не только) и послали свое начальство в абсолютно правильном направлении.

Что же касается самой темы "общероссийской гражданской идентичности мусульман России" в том виде, как она на кремлевские гранты продвигается Полосиным, о лживости как этой идеи, так и лично его мы уже достаточно подробно писали и тем, кто это пропустил советуем ознакомится с данным материалом (https://golosislama.com/news.php?id=40540). Сейчас же, с началом уже не просто войны, а могилизации (лживо приостановленной, но в реальности продолжающей идти), суть всех этих полосинских манипуляций обнажилась до предела.

"Общероссийская гражданская идентичность мусульман России" это когда молодые (а теперь уже и не только) дурни умирают за "русский мир", чтобы полосины, соловьевы, киселевы, симоньяны, красовские и прочие имя им Легион, за вашу кровь и слезы ваших родных получали из госбюджета (то есть за ваш же счет) неплохие деньги.