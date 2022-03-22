Великая ложь - "гражданская идентичность российских мусульман"

Вчера мы уже писали о том, как умер Полосин, призывающий к Исламу и идеолог Правоверной Руси и родился Полосин - апологет путинского режима и его агрессивной внешней политики с псевдоисламских позиций (https://golosislama.com/news.php?id=40538).

Однако надо обратить внимание на то, как это частное - "позорная фетва" соотносится с общим в виде его кипучей деятельности последних лет. Речь идет об обосновании и продвижении им проекта "общероссийской гражданской идентичности мусульман РФ", на которую Администрацией президента выделяются немалые гранты, за которые он давно продал свою совесть. Смысл которых для людей размышляющих будет перечеркнут одной этой статьей, как смысл огромных расходов на российские армию и прочие силовые структуры перечеркивается сейчас их столкновением с украинской армией.

Но прежде предыстория вопроса.

Наши давние читатели должны знать, что мы отнюдь не стоим на таких максималистских позициях, которые запрещают мусульманам быть частью гражданских обществ и патриотами отдельных государств, в которых они живут, в том числе и немусульманских, при условии, если им предоставляется возможность исповедовать, соблюдать и проповедовать Ислам.

Больше того, и мы, и некоторые наши читатели и сторонники как раз и были частью российского исламского движения, видные представители которого стояли именно на таких позициях. В середине нулевых годов центром таких идей в России был сайт Ислам.ру (старый, а не тот, каким он стал сейчас после рейдерского захвата), на площадке которого в основном и оттачивались и озвучивались такие идеи. А именно, идеи о том, что необходим договор между российским государством и российской мусульманской общиной, гарантирующий последней автономию и участие в общественной и политической жизни в обмен на лояльность этому государству.

То была пора больших надежд, порожденных еще инерцией Перестройки и духа 90-х, и сейчас уже можно сказать, что больших иллюзий. А дальше произошло вот что - одни из нас, кто в десятые годы поняли иллюзорность этих надежд в условиях окончательно установившегося в стране режима, перестали играть в эти игры. И те, кому хватило смелости, стали ему противостоять, а те, кто решил просто сохранить свою совесть, тихо отошли от дел, за что им тоже спасибо, ведь согласно известному хадису, самое малое, что можно сделать, это воспротивиться злу в сердце. Другие же, поняв, что установился режим с такой идеологией и сущностью, которым они еще недавно противостояли, приняли этот режим и пошли ему на службу.

Курбанов, Салахетдинов, Полосин - их таких много. По сути можно сказать, что внутри российского исламского движения произошло то же разделение, что между участниками чеченского сопротивления, часть которых в той или иной форме его продолжила, а часть приняла господство Кремля и стала ему служить.

Великая ложь проекта "общероссийской гражданской идентичности мусульман России" Полосина заключается в том, что им полностью извращено то его содержание, которое родилось еще в нормальном исламском движении, точно так же, как им преданы те идеи об освобождении и обновлении русского народа Исламом, которые он проповедовал.

Рассмотрим это на конкретном примере. Вчера в комментариях в одном из репостов нашей статьи участник одного из мероприятий рассказывал, как Полосин на нем убеждал сомневающуюся мусульманскую молодежь, что по Шариату (!) они обязаны воевать за Россию, так как являются ее гражданами, а она участвует в войне. Это и есть в сухом остатке суть идеи "общероссийской гражданской идентичности мусульман России" Полосина, щедро спонсируемой Администрацией президента, тогда как все ее обоснование можно просто слить как мутную воду.

Но разве за такой "договор" между мусульманской общиной и государством мы в свое время выступали? Конечно, нет. Ведь никакого договора у этого государства нет ни с мусульманской общиной, ни с кем-либо еще, даже в тех случаях, когда такие договоры раньше были. Например, когда Кремль не стал в очередной раз продлевать договор с Татарстаном, подписанный при Ельцине, хотя он действительно существовал в свое время и был реальным, Кириенко это обосновал откровенно и четко: российская государственность не основана на договорном принципе.

Вот он, универсальный ответ самих же правителей России на все эти спекуляции про договоры - никаких договоров как минимум внутри этого государства ни с кем не может быть и нет в принципе, а те, что оно заключает вовне, не стоят и бумаги, на которой они написаны. Реальные же отношения внутри путинской России основаны на очень простом и ясном принципе: "господства и подчинения".

При этом у этих господства и подчинения есть очевидно и религиозная составляющая. Так, Русская Православная Церковь Московского Патриархата является господствующей религиозной корпорацией, идеологически определяющей внешнюю и внутреннюю политику страны. А все остальные религии и религиозные организации страны - терпимыми или нетерпимыми, в зависимости от отношения к ним РПЦ МП.

В 90-е годы и в первое десятилетие наступившего века такое устройство страны было страшным сном настоящего исламского движения России. Это было то, против чего оно боролось, выступая за равноудаленность от государства основных религий, свободу СМИ и общественно-политической жизни, федерализм, миролюбивую и сбалансированную внешнюю политику. Только в этом случае, при торжестве в стране таких принципов и можно было бы говорить о договоре между государством и мусульманской общиной, очевидно, как о составной части более широкого общественного договора.

В таком случае, напади кто-нибудь на такую страну, мусульманам как ее гражданам и вправду следовало бы защищать ее с оружием в руках - так, как это делают сейчас в своей стране мусульмане Украины, подвергшейся агрессии, защищая свои гражданские достоинство и права, признанные в этой стране.

Именно в Украине с 2014 года фактически была реализована та общественно-конфессиональная модель, за которую в свое время выступало исламское движение России. В России же установилась деспотия с ярко выраженным религиозным окрасом, в которой мусульмане являются не гражданами, а призваны быть верноподданными, не имеющими никаких прав кроме "права" умирать за "Русский мир" Путина и Гундяева.

Идущая сейчас кампания превращения нацменов в русские, которую рекламирует у себя на канале Руслан Курбанов, подразумевает именно это (https://youtu.be/Xoj7mikj6w8). Почему они должны быть именно русскими, а не россиянами? Потому что россиянин это нейтральный гражданский термин и россиянин, в частности, россиянин - татарин или кавказец может задать резонный вопрос, зачем его народу эта война? А "русский" сегодня превращено в идеологическое понятие, когда Маргарита Симоньян отлучает от русских тех, кто не поддерживает политику Кремля. Поэтому называя себя "русским", любой нацмен сегодня подписывается быть пушечным мясом "Русского мира", согласным воевать за него, не задавая лишних вопросов.

Вот такую "общероссийскую гражданскую идентичность" и продвигают среди мусульман России Полосин и другие "мусульмане Московского Патриархата".