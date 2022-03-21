Умма должна знать своих "героев": об авторе позорной "фетвы"

В прошлой публикации на эту тему уже говорилось о том, что муфтии, именами которых подписана позорная "фетва", называющая агрессию против Украины и ее мусульман Джихадом, были поставлены перед фактом того, что ее приняли от их имени (https://golosislama.com/news.php?id=40536).

В соответствии с полученной нами информацией, эти муфтии не то, что не писали эту "фетву", а даже не голосовали за ее принятие. Их просто поставили перед фактом того, что их имена поставили под ней, а те из них, кто с ней не согласился (очевидно, что речь не идет о Таджутдине, Крганове и Бердиеве) просто не решились потом это оспорить.

Таково рабское положение российских "муфтиев", неспособных даже распоряжаться своим именем в путинской России. Что лишний раз подтверждает сказанное ранее - такие люди в будущем не могут оставаться во главе Уммы, даже если они не поддерживали того, что принималось от их имени. Просто потому, что пока во главе российской части Уммы будут стоять такие бесхребетные коллаборационисты тагута, положение мусульман никогда не изменится.

Ну а теперь о том, кто же стал автором этой позорной "фетвы", которая без сомнения останется в качестве черного пятна в истории мусульман России. Благодаря нехитрому контент-анализу этого текста и мероприятия это нам было понятно и на момент написания предыдущей статьи. Но теперь мы это знаем на основании свидетельств участников этого мероприятия.

Человеком, ставшим идеологом и этого текста, и этого мероприятия, перечеркнув тем самым все свои былые заслуги в глазах мусульман, стал Али Вячеслав Полосин.

Бывший православный священник, немало сделавший в свое время для призыва тысяч людей к Исламу, поступив на денежное довольствие Администрации президента, получаемое через разные фонды и гранты, он уже давно подвязался на ниве идеологического оправдания преступлений путинского режима с "исламских" позиций.

В предыдущий раз он это делал в отношении мусульман Сирии, в частности, когда муфтины-кремлепоклонники покинули Всемирный Союз Мусульманских Ученых после того, как он осудил российскую агрессию против мусульман Сирии. Так что, не стоит удивляться, что оправдав кровавую баню против целой мусульманской Сирии тогда, этот подонок сегодня оправдывает агрессию "всего лишь" против Украины, в которой мусульмане являются меньшинством.

А началось все это еще с того момента, как в 2012 году он вместе с Сергеем Маркусом, через несколько лет после этого закономерно ставшим муртадом и командированным на работу уже в старообрядческую церковь, отмежевался от своих бывших соратников из Национальной Организации Русских Мусульман (НОРМ), осознавших, что сохранение нейтралитета больше невозможно, и присоединившихся к антипутинским выступлениям и оппозиции.

Шкурные причины такого поведения Полосина понятны и не слишком интересны. Чтобы сохранить свою совесть, он в свое время вполне мог покинуть страну, как это сделали многие известные нормовцы. Но привязанность к материальному достатку вкупе с неспособностью зарабатывать на жизнь чем-то кроме религии, в итоге превратили певца Единобожия и нового, отвергшего рабство (кроме как перед Всевышним) русского человека в позорного раба самого позорного тагута - деградирующего "Русского мира".

Приводить и разбирать с исламских позиций цитаты из той писанины, которую он накатал в этой "фетве", даже нет смысла. В конце концов с исламскими убеждениями у Вячеслава всегда были проблемы, и возможно кто-то попытается оправдать его невежество тем, что как русский человек он захотел помочь своей Родине.

Но нет же - те здоровые национальные убеждения, которые он изначально пытался соединить с Исламом, рассматривая последний в том числе как путь обновления русского народа, он предал в первую очередь. Ведь, вот, что он писал об этом в своей ранней книге "Прямой путь к Богу", посредством которой множество русских пришло в Ислам:

"Москва, входившая во Владимирско-Суздальский улус (Белое ханство), была возвышена ханом за особые заслуги московских князей в деле массового истребления русского народа, восстававшего против монголов. В верноподданническом усердии князь избивал не только жителей других удельных княжеств, например Тверского, но и своего собственного. Ханский ярлык был платой за геноцид своего народа, и именно поэтому у московской власти в период становления ее собственной государственности сформировался, закрепился на века, сохранился и доныне архетип жестокого, не семейного, не родственного, а колониального отношения к своему народу: тысячами, миллионами русских людей можно было легко пожертвовать ради любой утопической идеи или просто самодержавной прихоти. Тем самым, в Московии изначально отсутствовало национальное самосознание — место нации заняла колониальная "богоносная" власть и "святое" государство — "святая Русь"

... Московия не имеет никакой духовной, национально-мифологической и политической преемственности с Русской Землей.

... Но даже Московия — "Белое ханство" — вышла из распавшейся Орды поначалу как демократическое государство: налицо было национально-освободительное движение при народоводительстве Иоанна III. Однако Иоанн, подражая Владимиру, решил насадить русскому народу чужеродную византийскую политическую мифологию и идеологию, для чего породнился с Палеологами и изменил свое политическое завещание в пользу последней, греческой жены. Закономерным плодом брака с Софьей Палеолог — и духовным, и политическим — стал Иоанн Грозный, самый истинный византиец на российском троне, первый "божественный цезарь-август" в границах бывшей Русской Земли. Иоанн Грозный в письме Андрею Курбскому провозгласил себя непогрешимым в вопросах государственного управления: "жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны были и казнить". Тем самым, царь вытеснил собой образ Всемогущего Бога, став "земным богом", воля которого не может быть проверена на истинность никем из людей. Страна погрязла в поисках измены царю, в кровавой вакханалии, разорившей и разделившей народ, что закономерно привело через несколько лет к полной гибели Московской государственности

...Начиная с Николая I цари подменили собой сообщество свободных граждан, нацию, — "народностью", государство — "самодержавием", а государственную идеологию — “православием", что стало возвратом к инородным языческим мифологиям, сфокусировавшимся в византийской абсолютистской идее "земного бога". Страна все более походила на огромный концлагерь с миллионами бесправных и безгласных рабов и с десятками тысяч военных и религиозных надсмотрщиков: "страна рабов, страна господ" — этот образ при Александре III и Николае II стал расхожим в русской литературе. Практически вся национальная элита поневоле стала оппозиционной православной монархии, а ее социально активная часть — революционной.

...Циклическую триаду развития прошли и большевики: придя к власти на волне исконно русского народоправства — возрожденных вече и советов, воссоздав представительную монархию при Сталине, они рухнули под бременем президентского самодержавия Михаила Горбачева.

Удивительным образом этот же путь всего за 9 лет прошел один и тот же человек, радикально менявший свои ипостаси — Борис Ельцин. В одном из официальных кабинетов Президента в Кремле были поставлены четыре скульптуры: Петра Великого, Екатерины Великой, Николая I и Александра III. Данный подбор в своей символике и исторической последовательности адекватно характеризует духовную и политическую деградацию и самого хозяина кабинета: от народоводительства Петра через просвещенную представительную монархию Екатерины к военному деспотизму самодура Николая I, грозе народов Кавказа ("Николая Палкина", как его называли в народе), и к тюремно-каторжному и воровскому беспределу хронического алкоголика Александра III".

Кому же ты поступил на службу, Вячеслав?!

Ведь когда-то ты писал такие строки:

"Есть ли в исторических генах русского народа иной, положительный политический образец, не связанный с византийско-монгольским колониальным наследием?

Иная, национально-демократическая государственность имеет место в собственной истории Русской Земли — это история политического устройства русских городов-государств до Владимира Святославича и это история Новгородской республики XII — XV веков. … Русский человек должен по капле выдавить из себя византийский вирус политического СПИДа — вирус раба и холопа, смиренно ожидающего "доброго царя-батюшку"".

И вот, когда Русь-Украина с 2014 года выбрала именно тот путь, о котором ты мечтал для России, ты стал оправдывать попытку ее кровавого усмирения той деспотией и ее рабами, которых ты сам обличал...

А ведь когда-то ты сам предупреждал об опасности того, чему сегодня служишь - ухода "в обольстительные и амбициозные утопии прошлого, в поиск призраков "святого" государства, безответственного перед народом, в поиск поствизантийского общеславянского СНГ", которые обернутся "окончательной гибелью как государства, так и российской цивилизации".

Писал ты и те строки, которые особенно актуальны сегодня: "Если сегодня общество даст добро на лидерство вождю, не имеющему жестких моральных ограничителей, которые может воспитать только монотеистическая религия с ее вечными и абсолютными ценностями, то один безответственный маньяк, дорвавшийся до власти и «ядерного чемоданчика», может уничтожить целиком всю планету в мгновение ока".

Читая сегодня все это (а мы знаем, что ты это прочитаешь) и думая об этом, не хочется ли тебе плюнуть в зеркало, когда ты туда будешь смотреть?