Запад и Восток без недо-Запада и недо-Востока

Группа американских конгрессменов внесла билль о выводе американских войск и систем ПВО из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Причина - присоединение двух этих стран к решению ОПЕК о снижении объемов добычи нефти. Это воспринято на Западе как несоюзнический шаг в условиях, когда Европа нуждается в отказе от российских энергоносителей и их компенсации увеличенными объемами поставок из других регионов.

Ну а как все это оцениваем мы?

Хотя тактически для всех вовлеченных в борьбу с рашизмом это не очень здорово, стратегически это процесс неизбежный и позитивный.

Как бы это ни пытался исказить Кремль, борьба против него сегодня ведется не за однополярный мир, в котором господствуют США. И уж тем более мусульмане не могут уповать на американцев в центре своего мира.

Многие не надеялись на то, что американцы уйдут из Афганистана, но это в итоге произошло. И как мы писали тогда иготовы повторить это сейчас, это произошло не только из-за стойкости и успехов талибов на полях сражений, но и потому, что в результате переговоров с ними и оценки ситуации американцы поняли, что продолжение борьбы за сохранение своих марионеток в Афганистане неоправданно и им лучше будет уйти.

В уходе американцев из Афганистана было два плюса - во-первых, мусульманская страна избавилась от их оккупации, а во-вторых, они высвободили силы для борьбы на европейском направлении. Об этом мы уже писали этой весной - уходя из других регионов, Запад консолидируется внутри себя и концентрируется на угрозах себе https://golosislama.com/news.php?id=40541

Кто является главными угрозами Западу? Это Китай и Россия. Причем, распределение такое, что если Китай является такой угрозой главным образом в экономическом смысле, то Россия взяла на себя неблагодарную роль военно-политической угрозы.

Что касается нас как мусульман вообще и живущих в Большой Европе в частности, то в контексте этого противостояния мы заинтересованы в двух вещах.

1. Чтобы из Мусульманского мира ушли одни оккупанты, но при этом их не заменили другие. То есть, важно, чтобы на место США в те же ОАЭ и КСА не зашли Россия и Китай. Но России сейчас явно не до этого - и в этом плюс нынешней ситуации с этой точки зрения, а Китай в принципе стремится заходить куда-то экономически, а не военно. Поэтому сейчас возникает возможность для мусульманских стран начать создавать свои региональные структуры безопасности.

2. Чтобы была устранена российская угроза Большой Европе, что означает, что в результате ее разгрома на месте России должны возникнуть новые государства, которые сумеют оказаться в ней в самостоятельном качестве. Возможно, этот процесс будет не одномоментным и потребует переходных периодов и форм, но направление сейчас уже понятно - с появлением такого формата как Большая Европа смысл в такой надстройке над народами и регионами как Россия попросту исчезает https://golosislama.com/news.php?id=41084.

Таким образом, в долгосрочной перспективе можно только приветствовать, чтобы каждый занял свою нишу: Рум - Рума, а Мусульманский мир - Даруль-Ислама.

Недо-Запад и недо-Восток в лице России больше уже не нужен.