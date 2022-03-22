Россия и реконфигурация Запада: в чем интерес мусульман?

Итак, продолжим разговор об отношении мусульман к столкновению России с коллективным Западом (https://golosislama.com/news.php?id=40539).

Прежде всего, надо начать с того, что эта ситуация совершенно нетипичная.

Еще в момент своего прихода к власти Путин пытался продать Америке, начавшей в то же время "крестовый поход" на Ближнем и Среднем Востоке, свою "борьбу с международным терроризмом на Кавказе и по всему СНГ. И напомним, что в тот момент одна из баз НАТО даже появилась в России - в Ульяновске. То есть, великий борец с расширением НАТО к границам России в свое время предоставил под базу НАТО саму Россию. Да и почему-то не особо воззражал против того расширения НАТО на Восток, от которого он вдруг стал требовать откатить назад в конце 2021 года.

А все дело в том, что параноика Путина до смерти испугали сперва Революция Роз в Грузии в 2003 году, а потом первый Майдан в Украине в 2004 году. И хотя в принципе в тот момент ему еще объективно нечего было бояться, так как он был молодым, достаточно популярным лидером, поддерживаемым либералами и имеющим хорошие отношения с Западом, он решил, что Запад таким образом подбирается к нему.

Да и вообще на постсоветском пространстве стали обозначаться разногласия. Запад в принципе был не особо против оказания ему Россией услуг в борьбе с "международным исламским терроризмом" в мусульманских регионах и странах. Но такие страны как Украина, Молдавия, Грузия, считал кандидатами на включение в НАТО и ЕС, хотя бы потому, что немало людей там сами смотрели в их сторону с надеждой. А в Москве на них продолжали смотреть как на части Российской империи, хоть и распавшейся, но территорию которой она рассматривала как зону своего доминирования.

Отсюда и Мюнхенская речь Путина, и последующее скатывание в конфронтацию. То есть, в этом смысле, когда Путин говорит, что он хотел договориться с Западом, он отчасти прав - они действительно не сошлись по условиям. Мы это говорим не в оправдание Путину, а для того, чтобы мусульмане понимали - никакой изначальной альтернативой НАТО, тем более благоприятной для мусульман, путинская Россия не была.

Больше того, Кремль долго работал на то, чтобы подорвать складывающийся на Западе антикремлевский консенсус и добиться признания России частью клуба. В основном это была игра на раскол американцев и европейцев, а также на поддержку всяких ультраправых и ксенофобских сил на Западе, для представителей которых Путин в какой-то момент даже стал кумиром. Отсюда и комплименты в его адрес Андреаса Бревийка, визиты в Москву Ле Пен, Сальвини, поддержка Кремлем "Альтернативы для Германии", попытка использовать в своих интересах Брексит, надежда на то, что Трамп будет более удобным президентом, надежда на Северный поток-2, и т.д., и т.п.

В общем, друзей на Западе еще до недавнего времени у Путина хватало. Причем, мусульманам надо помнить, что именно это были за друзья - почти во всех случаях это были исламофобы, которым Кремль продавал себя как борца с исламизмом и исламизацией, в чем де нуждается Запад.

Но, как говорится, если Бог желает погубить человека, Он лишает его разума. И именно это произошло с Кремлем, когда они порушили всю эту сложную игру на расколы внутри Запада и выкатили всему Западу невыполнимый ультиматум. А после того, как он был отвергнут, устроили на глазах у шокированной Европы крупнейшую в ее послевоенной истории бойню. Не считая Югославии, где то же сделал их предшественник Милошевич с той разницей, что тогда не было такого плотного информационного пространства, как сейчас, когда каждый кадр с места бомбежек, снятый очевидцем на телефон, через несколько минут может стать достоянием всего мира.

В общем, Путин действительно допрыгался и настроил против себя весь Запад. Но мусульманам стоит обратить внимание на обстоятельства, в которых это происходит.

По тем или иным причинам в последние годы Америка вышла практически отовсюду из Исламского мира, кульминацией чего стал ее уход из Афганистана. Кстати, еще тогда, когда это произошло, мы писали о том, что не стоит, как это делают многие мусульмане или просто ненавистники США, представлять этот уход как такое уж бегство. Ведь ему предшествовало несколько лет переговоров с Талибаном на Катарской площадке, когда они убедились в том, что в случае их ухода Афганистан не превратится в базу для проведения атак против США и Запада. После чего вечно там оставаться, теряя миллиарды разворовываемых долларов и тысячи жизней своих военных, у них уже не было особого смысла.

Так что, за последние годы американцы ушли почти отовсюду из Исламского мира, что можно только приветствовать с исламских позиций. Но будучи хорошей новостью для Исламского мира, это является плохой новостью кое для кого, так как у американцев появилась возможность сконцентрироваться на своих главных врагах.

В принципе, единственным серьезным конкурентом по всем параметрам для Запада является только Китай. И в этой связи как в Вашингтоне в определенный момент рассматривалась идея пойти на послабления России, чтобы в противостоянии с Китаем заручиться ее поддержкой. Но Путин не придумал ничего лучше, как вызвать весь огонь Запада на себя, надеясь, что Китай как минимум его прикроет, а как максимум пойдет в атаку одновременно с ним, начав аналогичную "военную операцию" против Тайваня. Китай однако благоразумно выжидает, и не исключено, что воспользуется этой ситуацией, чтобы договориться с Западом за счет России.

Так или иначе, но суть новой ситуации заключается в том, что Запад сейчас концентрируется на противостоянии либо с Россией, либо с Россией и Китаем.

Что это означает для мусульман?

Если смотреть на карту мира, можно будет увидеть, что Запад больше непосредственно не оккупирует почти никаких мусульманских стран, а в том, что касается опосредованного влияния, все больше тех тиранчиков, которые раньше смотрели в рот США, сейчас переориентируются на Китай.

А вот под военным контролем России мусульманских стран остается немало - это все страны ОДКБ, то есть, почти вся постсоветская Средняя Азия, это военное присутствие в Азербайджане, и наконец, это прямое включение в состав "Русского мира" значительных мусульманских территорий и населения Кавказа и Поволжья.

При этом этот "Русский мир" сейчас хочет подмять под себя православные славянские страны постсоветского пространства, что теоретически может открыть ему путь для дальнейшей экспансии на Балканы, где посол России в Боснии уже прямым текстом угрожает ей повторением "украинского сценария".

Вопрос - в чем же в этом ракладе заключаются интересы мусульман? В том, чтобы сохранился оккупационный контроль над мусульманскими странами и народами, начался новый геноцид мусульман на Балканах и в случае успеха этих планов возникла угроза "Константинополю"? Или в том, чтобы вся эта империя рухнула, и одна часть территорий "православной цивилизации" ушла в нормальный Западный мир, а другая - мусульманская, получила возможность освободиться от ее контроля и самой строить свою жизнь?