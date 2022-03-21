Россия, Запад и война в Украине

Один из главных мотивов для "ватных мусульман" поддерживать войну Мордора против Украины, это то, что с помощью нее против России воюет Запад. Хорошо, давайте рассмотрим этот аспект, только рассмотрим его не с "ватных", а с мусульманских позиций.

Чем Запад хуже России именно для мусульман?

Только не надо рассказывать про гей-парады, потому что во-первых, не стране, в которой изнасилование мужчин-заключенных является системной государственной политикой, не Швабростану и Российской Педерации об этом говорить. И вообще,в мире еще надо поискать другую страну, в такой же степени зацикленную на гомосексуализме, как Мордор, с его гомо-матерной лексикой, постоянными размышлениями об "опущенных", "петухах", "зашкваре" и т.д., и т.п. Во-вторых, потому что далеко не весь Запад един в этом вопросе, и внутри него есть как воинствующе либеральные государства или территории внутри них, так и куда более консервативные, религиозные и семейные, чем Россия, где "традиционные ценности" представляют собой по преимуществу декорацию.

Если же говорить о политике, то да, со стороны Запада к Исламскому миру было немало несправедливости. Ну а чем Россия-то отличается или когда-то отличалась в лучшую сторону?

Вообще надо понимать, что если рассматривать Запад с позиций крестовых походов против Исламского мира, то Россия всегда, еще с самых ранних времен, в этом отношении была его частью. И католические папы и разные ордена с этой целью поддерживали русских князей, потому что видели в них проводников своей политики на Востоке.

Например, когда за деда Ивана Грозного - Ивана III выдали Софию Палеолог из рода византийских императоров, она была католичкой, и этот брак организовывала Католическая церковь. И хоть потом она приняла православие, но в целом их рассчеты оправдались, потому что под ее влиянием муж пошел на конфликт с татаро-мусульманскими ханами. И его внука Ивана Грозного потом всей Европой пытались вовлечь в войну с Османами, но он этих войн сам развязал столько, что ему было не до этого.

Тем не менее, начиная с Ивана Грозного, Россия только и делала, что воевала против мусульман. Завоевание Казанского, Астраханского и Сибирского ханств. Затем при Романовых крещение завоеванных народов и их дальнейшее вытеснение со своих земель. Далее войны с Крымским ханством вплоть до его уничтожения Екатериной II. Кстати, к вопросу о Западе - активно подстрекал к войне с мусульманами Екатерину II никто иной как Вольтер. Затем - геноцид мусульман Северо-Западного Кавказа. Затем война на Восточном Кавказе. Весь XIX веке - война с Османским халифатом, и на Балканах, и на Кавказе. Потом завоевание Туркестана и его колонизация. При Советском Союзе - тотальная борьба с Исламом, геноцидальная депортация множества мусульманских народов. Под конец СССР - война в Афганистане. Уже в начале "демократической России" - война в Чечне. Тотальная борьба с исламским фактором в путинской России. Затем война против мусульман в Сирии, ввод ЧВК в Ливию и т.д.

То есть, ну что такое не делала бы Россия против Ислама и мусульман, что делал остальной Запад?!

Зато можно сказать, что полезного хотя бы иногда для мусульман делал Запад, пусть и в своих интересах, чего не делала Россия. Поддерживал во многих странах здоровые мусульманские силы для борьбы с коммунизмом, включая и джихад в Афганистане, а в последние десятилетия во многих странах дал мусульманам у себя такую свободу, какая не снилась в России. Кстати, именно это российская пропаганда активно и использовала против Запада, играя на исламофобски настроенную часть его населения, разжигая среди нее ненависть к мусульманам и т.д.

То есть, в принципе, можно понять тех мусульман, для которых Запад это красная тряпка, когда речь заходит о происходящем в мусульманском мире. Хотя и тут тоже надо рассматривать, каждый случай отдельно, потому что той же агрессии США против Ирака предшествовало его вторжение в мусульманский Кувейт или истребление курдов, включая мусульман, химическим оружием и т.д. Но тем не менее, такое отношением к Западу, когда речь идет о происходящем в мусульманском мире, в принципе понять можно.

Но нет ни одного разумного довода, чтобы мусульманину предпочитать Западу Россию, имеющую все его отрицательные стороны по отношению к Исламу и мусульманам, но не имеющую его положительных сторон, будь то развитости своего общества и хотя бы периодического совпадения интересов Запада с мусульманскими. В частности, во всех случаях, когда такое происходит - по отношению к мусульманам боснийцам, албанцам, уйгурам или рохинья Запад, пусть и по своим соображениям, защищает их от России и ее союзников вроде Китая и Мьянмы.

Так что, хватит уже, дорогие мусульмане, негодовать на Запад, обижающий "матушку Россию".