Большая Европа без "Большой России" и ждет угнетенные ей народы

В Праге прошло мероприятие, практическую значимость которого пока оценить сложно, но грандиозный замысел которого уже вполне понятен - саммит Европейского Политического Сообщества, в котором приняли участие главы 44-х государств большой, географической Европы, поддержавших эту инициативу.

На нем присутствовали главы стран, не только уже состоящих в ЕС, но и стремящихся туда попасть, вроде Сербии и Боснии и Герцеговины, таких как Турция, не испытывающих иллюзий на этот счет, и таких как Азербайджан и Армения, даже не провозглашающих таких задач. Кстати, показательно, что лидеры Азербайджана и Армении теперь могут встречаться на этой, общеевропейской площадке, но не на постсоветских площадках вроде недавнего Самаркандского саммита.

В общем, в Европейском Политическом Сообществе участвуют и страны ЕС, и страны Западных Балкан, и Турция, и страны Южного Кавказа, а в будущем в планах привлечь к его деятельности даже страны южного Средиземноморья. Демонстративно исключены из него лишь две страны - путинская Россия и лукашенковская Беларусь, которым не оказалось места даже в столь широком сообществе, где готовы видеть и лидеров, не имеющих репутацию идеальных демократов...

Фактически Большая Европа объединяется против призрака, но уже не коммунизма, а Большой России, которую провозгласил Путин в своей речи об аннексии новых частей Украины. Поэтому, как бы некоторые прокремлевские деятели на мусульманском поле ни пытались апеллировать к идее Большой Европы, выставляя Россию как ее часть и одну из крупнейших европейских мусульманских стран, отныне можно с уверенностью говорить, что эти попытки тщетны. В Большой Европе могла бы быть Россия в своих международно признанных границах до 2014 года, но т.н. "Большой России", оккупирующей части других международно признанных государств, в ней места нет и не будет.

Однако как видно, в Большой Европе вполне есть место для стран, в свое время выскочивших из "Большой России" - начиная с Украины (а страны Балтии и вовсе уже в НАТО и ЕС), заканчивая Молдовой и странами Кавказа, причем, как христианскими, так и мусульманского Азербайджана. А это значит, что в будущем в Большой Европе может быть место и для пока порабощенных мусульманских республик Поволжья и Кавказа, когда они обретут свою независимость от изгоя Европы - "Большой России".

И на этой неделе важный шаг в этом направлении был сделан страной, которая начинает играть в Большой Европе все более значимую роль - Украиной. Не только новыми успехами на полях сражений, но и принятым Верховной Радой Украины постановлением «О поддержке права на самоопределение народов Российской Федерации».

В 2019 году Верховная рада Украины уже принимала постановление в защиту прав угнетенных коренных народов России. Теперь сделан более решительный шаг - поддержка не просто их прав в общем, но конкретно права на самоопределение. Что уже является основанием для признания в будущем независимости государств Ичкерии, Татарстана, Башкортостана, Черкессии и т.д., тем более, что руки для этого Украине полностью развязала "Большая Россия".

Словом, порабощенные Россией народы ждут в Большой Европе, где найдется место всем - христианам и мусульманам, либералам и консерваторам, более секулярным и более религиозным странам. Все, что для этого нужно - отвязаться от "Большой России", а желательно вообще прекратить ее существование. В чем, кстати, должны быть заинтересованы сами русские, которые в этом случае в лице своих новых республик получат шанс снова оказаться в Большой Европе, а не оставаться ее изгоями.