ИЭА 2.0: год баллансирования

В эти дни в мусульманской среде обсуждают годовщину вхождения талибов в Кабул и возвращения себе Исламским Эмиратом Афганистан (ИЭА) власти над этой страной.

Обычно наши единоверцы, восхищающиеся ИЭА, делают акцент на его эффектной победе после тяжелой многолетней борьбы. И это психологически понятно, ведь Умма в последние дестилетия испытывает острый дефицит в победах и, увы, не испытывает недостатка в поражениях.

Поэтому не помешает вспомнить как о самой этой военно-политической победе мусульманского движения, так и о причинах, сделавших ее возможными, о которых мы писали год назад (https://golosislama.com/news.php?id=40032).

Однако тогда же мы писали и о том, что с этой победой все не заканчивается, а только начинается, и что впереди перед ИЭА 2.0. новые серьезные испытания. Прошедший год их власти подтвердил этот прогноз.

Талибы, вопреки тому, чего от них ожидали романтики, не смели тагутские режимы севера и юга, запада и востока, но вступили в не менее сложную войну - за выживание государства, не включенного в мировую систему и не бросающего ей открытый вызов, а пытающегося баллансировать между этими положениями.

Несмотря на предпринятые усилия ИЭА не получил полноценного международного признания, о значении которого в его положении мы тоже писали год назад (https://golosislama.com/news.php?id=40048). Его фактически признали некоторые страны, активно приглашающие представителей новых афганских властей на свои официальные мероприятия и с ним считается как с фактической властью Афганистана практически весь мир. И тем не менее, подавляющее большинство стран не установили с ними дипломатические отношения, не обмениваются с ними послами, ИЭА не включено в ООН и производные от нее международные организации и т.д.

Казалось бы, в этом нет особых проблем и более того, так ИЭА сохраняет свободными свои руки и не принимает на себя идеологически чуждых правил и обязательств всех этих международных организаций. С одной стороны, это так, тем более, что в отличие от ИГ или от первого ИЭА его особо не трогают и не пытаются уничтожить военной силой.

С другой стороны, мы видим, как непросто дается такое баллансирование даже достаточно крупной стране вроде Афганистана, экономика которой все же сильно зависит от мира. Что уж там, мы видим, какие потери несет куда более интегрированная в мировую экономику путинская Россия, попытавшаяся военной силой устанавливать свои порядки в мире. ИЭА в отличие от нее не пытается никого завоевывать, но за независимость даже во внутренних вопросах платит очень высокую цену.

Прежде всего это касается ареста всех активов прошлого правительства Афганистана и отсечения ИЭА как "серой зоны" от мировых рынков и инвестиций. А это является следствием именно того, что талибы перед приходом к власти отказались от предлагавшегося им варианта возглавить признанную миром Исламскую Республику Афганистан, включив в ее правительство и иные силы, и решили (вос)создавать непризнанный миром Исламский Эмират Афганистан.

В итоге социальное и экономическое положение в стране остается крайне сложным, она является потребителем международных гуманитарных программ и помощи, и ни о каком прорыве в развитии говорить не приходится.

Непростой остается и внутренняя ситуация, учитывая не только локализованный и почти нейтрализованный сепаратизм отстраненных от власти сил, но и террористическую войну, которую против Исламского Эмирата ведут те, кто называют себя Исламским Государством. Еще одна внутренняя проблема, которая автоматически становится и внешней - вопросы положения в стране женщин, которые остаются камнем преткновения и вызывают недовольство части подданых ИЭА и его международных партнеров.

Словом, за прошедший год не произошло особых сенсаций и чудес кроме того, что существование ИЭА как мирного и фактически признанного миром государства, еще недавно невообразимое, стало реальностью. Подводить же какие-то серьезные итоги его развитию по историческим меркам еще рано. Новому-старому государству еще предстоит проявить себя и продемонстрировать, насколько оно в состоянии ответить на исторические вызовы.