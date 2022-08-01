Память Орхана: кому и как ее чтить

Мусульмане России в эти дни отмечают годовщину спланированного, циничного убийства в Центрально-Африканской Республике нашего брата Орхана Джемаля и его коллег-журналистов Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Команда "Голоса Ислама" знала Орхана и сотрудничала с ним, поэтому для нас его утрата это очень личная трагедия.

Наверное так могут сказать и еще очень многие мусульмане, знавшие Орхана. Проблема однако заключается в том, что часть из них закрыла глаза на убийство его и еще ряда других принципиальных и смелых мусульман России и встала на сторону их убийц, поддерживая их или даже работая на них.

Да, надо называть вещи своими именами, потому что постановка правильного диагноза это необходимое условие лечения болезни.

А диагноз этот заключается в том, что и Орхан, и другие принципиальные мусульмане России убиты либо по прямому указанию Кремля, либо по его отмашке "решать проблему" (https://golosislama.com/news.php?id=31080).

Что же касается конкретно Орхана, то прежде всего надо отмести всякие спекуляции на тему того, что "так и неясно, кто это сделал". Все уже давно ясно, так как есть и результаты расследования и доказательства вины Кремля в виде противодействия МИД РФ, Генпрокуратуры и Следственного Комитета расследованию убийства (https://golosislama.com/news.php?id=37925).

Убийство Орхана организовано и осуществлено Пригожиным и его людьми про полном содействии всей государственной машины в России, которая фактически перестала существовать, превратившись в филиал захвативших ее террористов.

То есть, это сделали те же люди, которые сегодня убивают и изуверски пытают украинцев. И как тогда, так и сейчас они являются всего лишь исполнителями истинного заказчика всего этого - Кремля.

Так как же сегодня называющие себя друзьями Орхана могут активно поддерживать его убийц, которые продолжают эти убийства и переносят их на все новых людей? Ведь спрятаться за его имя в данном случае не удастся - Орхан был за Украину, называя себя "укропом", за крымских татар, попавших под каток "русского мира".

Поэтому сегодня мы предлагаем почтить его память, подтвердив, что никто не забыт и ничто не забыто. А тем, у кого проблемы либо с памятью, либо с совестью - привести их в порядок, пока еще не поздно.