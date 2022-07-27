Хватит унижений: таджикским мусульманам нужно войти в антиимперский фронт

Вчерашняя новость о том, что Россия решила включить Партию Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ) в список своих террористических организаций это не ахти какая новость.

Ведь еще в 2017 году ПИВТ была включена в списки террористических организаций ОДКБ, в которой рулит Россия, что мы тогда прокомментировали (https://golosislama.com/news.php?id=32703).

Новостью тут можно считать другое, а именно очередное унизительное обращение ПИВТ к Кремлю, когда для этого не может быть уже никаких ни извинений, ни оправданий. "Россия как гарант мирного процесса, совершает ошибку признав ПИВТ- одну из сторон Мирного соглашения террористическим. Это приведёт к радикализации умеренных сил, росту антироссийского настроения и подрыву доверии к диалогу и мирным механизмам решение проблем в Таджикистане", - написал в связи с этим лидер ПИВТ Муххидин Кабири.

Какой в 2022 году мирный процесс? Какой диалог? Какие мирное соглашение и его стороны? Как это только "приведет к радикализации и росту" и что с вами еще нужно сделать, чтобы это уже произошло и чтобы все, что нужно выросло? Это те риторические вопросы, которые приходится задавать вместо куда более эмоциональных, приходящих на ум в связи с обращением Кабири.

О каких призывах к миру может идти речь в отношении государства, чей режим окончательно и бесповоротно сделал ставку на грубую, военно-репрессивную силу как на единственный способ решения любых политических проблем?

На мирные соглашения эта Россия идет только тогда, когда обламывает зубы о какой-то крепкий орешек и получает отпор, не позволяющий ей решить проблему военным путем. Но и тогда большой вопрос, стоит ли идти с ней на мирные переговоры и соглашения, учитывая то, что она всегда, всегда использует их, чтобы залечить раны, перегруппироваться и потом напасть с новой силой.

Так это было не только в Чечне - так это на глазах ПИВТ было в Таджикистане, где российский вассал Рахмон использовал Национальное перемирие с оппозицией, чтобы укрепить свою власть и расправиться с ней. При полных понимании и поддержке России, которая демонстрирует их всеми своими действиями, включая внесение ПИВТ в свои списки террористических организаций.

Именно поэтому Украина сейчас не видит смысла в переговорах с Россией и делает ставку на ее военный разгром, после которого можно будет говорить уже не просто о мире, а о капитуляции. Другое дело, что не у всех есть такая роскошь как у Украины в виде поддержки всего развитого мира, позволяющей вести войну до разгрома такой военной махины. Ее не было ни у чеченцев в 1996 году, ни у сирийских повстанцев в 2016 году, вынужденных пойти на перемирие. И кто знает, не будет ли на него еще вынуждена пойти и Украина (хотелось бы надеяться, что нет).

Но как бы то ни было, идя с Российской империей на любые вынужденные перемирия, надо понимать, что это передышка для обеих сторон, после которой война снова продолжится и в ней выиграет тот, кто эту передышку лучше использует. В 1997 году таджикская оппозиция, включая ПИВТ, этого не поняла, расслабилась и понадеялась на Россию как на гаранта. Результат мы знаем.

Сегодня уже 2022 год и вопрос о том, что с Российской империей надо кончать ставят даже представители таких малых народов как эрзя или буряты, или казаки, чьими руками она строилась, пока не решила пустить их в расход (https://golosislama.com/news.php?id=40886). Неужели в такой ситуации представители объединенных национальных сил международно признанного государства продолжают смотреть в рот этому мировому маргиналу и террористу Кремлю, который кого-то там называет террористами?

Таджикской оппозиции следует открыто присоединиться к антиимперскому, то есть антикремлевскому фронту, как это сегодня делают представители Чеченской Республики Ичкерии или белорусской оппозиции.

Пора ставить вопрос не только о борьбе с рахмоновским режимом, но и об оккупации Таджикистана путинской Россией и просить и искать поддержки союзников под ее ликвидацию. Ведь, говоря откровенно, кто там правит в Таджикистане в мире мало, кого волнует, но оккупация Таджикистана Россией и борьба с ней очень даже может заинтересовать многих союзников.

Хватит унижаться, Кабири - пора начинать борьбу всерьез.