О распаде России и установках мусульман

В конце прошлой недели в российском и зарубежном русскоговорящем пространстве активно обсуждали тему распада России.

Это связано с тем, что брутальная агрессия путинской России против Украины, видимо, переполнила чащу терпения всех здравомыслящих людей. Поэтому, в западных медиа и политических кругах все чаще стало обсуждаться, что вопрос надо решать не только с правящим режимом России, но и с ней как государством в той форме, в которой она существует - империи.

Что такое империя? Это многонациональное и часто многорелигиозное государство, но основанное не на их добровольном и равноправном союзе, а на подавлении одних другими.

Каким государством является современная Россия? На бумаге ее конституции - федерацией, то есть, равноправным союзом народов и самоуправляющихся регионов и даже республик-государств. А также правовым государством, где главной ценностью являются права человека, демократией, где гарантируются свобода слова и политической конкуренции, социальным государством, в котором государство заботится об уровне жизни и качестве жизни - образовании, медицине, окружающей среды, а также светским государством, где все религии равны и отделены от государства, а их последователи могут свободно к ним призывать.

Конечно, все это только на бумаге и все это то, что полностью противоречит сути современной России - грабительского тоталитарного паханата, вооружившегося идеологией "русского мира", разделяющей ее коренные народы на сорта и отрицающей независимость тех стран и народов, что образовались с распадом Советского Союза. И да, это именно империя - одна из последних империй в мире, перспектива распада которой теперь открыто обсуждается под визги кремлевской пропаганды, которая долго этим пугала и добилась того, что теперь это произошло.

Необходимости ликвидации России как империи был посвящен Форум Свободных Народов России, прошедший в минувшие выходные в столице Чехии Праги. В нем приняли участие представители разных народов и регионов России, которым помогли собраться на одной площадке украинско-польские организаторы форума, который транслировался онлайн.

Мусульманские народы на форуме были представлены очно или онлайн чеченцами в лице Ахмеда Закаева, башкирами в лице Руслана Габбасова, татарами в лице Рафиса и Нафиса Кашаповых, а также авторами обращений от ногайцев и черкесов. А по итогам форума его участники приняли Декларацию о деколонизации России, с текстом которой можно ознакомиться на телеграм-канале "Идель Реалии" (https://t.me/idelrealii/18065).

В связи со всем этим было много слов и обсуждений, в том числе и в мусульманской среде, так что, как люди следившие за ходом этого Форума, добавим свои пять копеек и мы.

Так, представителей многих мусульманских народов не устроили представленные организаторами Форума карты государств, которые могут возникнуть на месте нынешней России. Например, то, что те или иные республики неправильно объединены или разделены или что их территории кому-то переданы и т.п. И вообще, почему все это решают за мусульман какие-то западники и восточноевропейцы?

Но дело тут даже не в том, что собравшиеся там энтузиасты могут максимум обсуждать все эти проблемы, а никак не принимать по ним окончательных решений. Дело в том, почему эти проблемы не обсуждают интеллектуалы тех мусульманских народов, представители которых возмущались, что их судьбу решают без них? Понятно, что это не по силам тем, кто находится в России, но почему спят представители многочисленных кавказских диаспор на Западе? Этот вопрос постоянно задает телеграм-канал "Записки горца", один из немногих, где освещается как будущее Кавказа, так и необходимость его взаимодействия с другими народами и регионами (https://t.me/zapiski_gortsa).

Не хочется ворошить старых ран и провоцировать новых дискуссий, но стоит задуматься о том, что когда в 2008 году был провозглашен Имарат Кавказ, состоящий из вилайятов по национальному признаку, его создатели сочли, что им достаточно согласия только их сторонников. Никакого предварительного общественного обсуждения этого проекта и подготовки широкого общественного мнения в разных народах не проводилось, и в итоге этот проект оказался нежизнеспособным. Позже та же история повторилась и с ИГ - как на Ближнем Востоке, так и с его сторонниками на Кавказе.

Ни у одного из этих проектов и близко не было той всенародной поддержки, которая была у Ичкерии в момент ее создания и в первой освободительной войне. А не было их потому, что идея своего государства для консолидированного народа, если она вызрела исторически, понятна и близка людям. А вот любые проекты многонациональных государственных объединений нужно обсуждать. Равно как и межнациональных отношений в сложных, проблемных сферах - чтобы потом не решать их на эмоциях. О чем сегодня и надо задуматься представителям всех народов, которые это может затронуть.

Что же касается рисков возможного распада России, в том числе для мусульман, мы не склонны их недооценивать, о чем уже писали в полемике с пугающим ими Русланом Курбановым (https://golosislama.com/news.php?id=40618). Однако как и тогда, мы повторяем, что самым худшим сценарием будет, если Россия распадется, а мусульмане не будут готовы к этому ни в моральном, ни в политическом отношении, то есть не будут иметь плана на этот случай и станут жертвами деструктивных стихий или манипуляций.

Что же касается альтернатив распаду России в принципе, то о них на этом Форуме говорили некоторые участники, и как ни странно именно западные. Все они в один голос заявляли, что такой альтернативой является ее превращение в реальную федерацию тех, кто захочет остаться вместе с предоставлением возможности уйти тем, кто захочет уйти. Но чтобы народы оставались вместе не по принуждению, а добровольно, нужны адекватные для этого идея и проект развития. И тем мусульманам, которые выступают за сохранение этого единства не в формате тюрьмы народов, а в формате союза народов, стоило бы создавать свой такой проект, а не отождествлять себя с Кремлем, у которого такого проекта нет и не будет.

И вот обо всем этом, безусловно, стоит крепко задуматься по итогам прошедшего Форума.