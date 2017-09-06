Конец 20-летнего фарса: Кремль окончательно кинул ПИВТ

(На фото - Ельцин принимает в Кремле Рахмона и представителей ОТО)

Организация Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ), являющаяся неосоветским мини-НАТО, официально включила в список организаций, признанных террористическими во входящих в нее странах Партию Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ).

Символическим образом это решение совпало с 20-летием т.н. "национального примирения" в Таджикистане, достигнутого при содействии Москвы неосоветским режимом во главе с Рахмоном и противостоявшей ему в гражданской войне Объединенной Таджикской Оппозицией (ОТО).

Согласно тем соглашениям, ОТО, политическим авангардом которой была именно ПИВТ, согласилась сложить и сдать оружие в обмен на включение ее представителей в рахмоновские госструктуры, как то предоставление им отдельных министерств, депутатских мест в парламенте и ниши мирной парламентской оппозиции.

Однако постепенно Рахмон начал избавляться от одного представителя оппозиции в госструктурах за другим и в 2014-2015 годах перешел в решительное наступление на ПИВТ, решив свести с ней старые счеты. На руководителей партии, а далее рядовых членов и их родственников стали обрушиваться репрессии, их стали демонизировать, и в итоге ПИВТ запретили и признали террористической организацией в Таджикистане.

Но во всей этой истории примечательным является не поведение Рахмона, от которого ничего иного и нельзя было ожидать. Ведь диктаторы такого рода, особенно восточные диктаторы советской школы, могут идти на какие-либо компромиссы и терпеть системы сдержек и противовесов только до тех пор, пока вынуждены делать это. Но они при первой же возможности расправятся со всеми, кто оспаривает их абсолютную власть и поквитаются со своими обидчиками без срока давности.

Примечательной здесь является линия поведения, избранная ПИВТ, которая и во время гражданской войны, и до самого последнего момента надеялась договориться с Москвой, предлагая ей союзничество и видя в ней арбитра между оппозицией и Рахмоном.

Не секрет, что лидер ПИВТ Мухиддин Кабири еще несколько лет назад был частым гостем в Москве, а отдельные прокремлевские околоисламские деятели вешали ему лапшу на уши относительно того, что "Кремль во всем разберется и сделает правильные выводы".

Разобрался. Сделал. Правильные, но в своем понимании, а не в мечтах ПИВТ.

А понимание это таково, что будучи продолжателем дела царских крестоносцев и коммунистических богоборцев, в Исламе, а именно в его полноценном виде, подразумевающем политическое измерение, Кремль всегда видел и продолжает видеть смертельного цивилизационного врага, которого необходимо либо давить в зародыше, либо же, если это не получилось, втянуть в свои игры, развести и в итоге нейтрализовать.

Так это и получилось в ПИВТ, которой Кремль сделал символический подарок аккурат к 20-летнему юбиллею т.н. "национального примирения", гарантом которого, а значит, и гарантом право ОТО, включая ПИВТ, он выступал. Как, напомним, он же выступал гарантом территориальной целостности Украины...

Всю эту историю мы напомнили для того, чтобы из нее были сделаны правильные выводы - если не руководством ПИВТ, то хотя бы теми, у кого будет соблазн повторить ее ошибки. Не надейтесь на Кремль, не доверяйте ему и не рассчитывайте на него как на гаранта своих прав и интересов.