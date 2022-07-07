Казахстан-Россия: экономика и терроризм

Всего несколько недель назад произошел демонстративный демарш президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на смотре российского истеблишмента в Петербурге (https://golosislama.com/news.php?id=40788). А сейчас очевидно, что отношения двух государств катятся по наклонной.

Фактически за одни последние сутки:

- президент Токаев заявил о готовности компенсировать Европе нехватку российской нефти поставками из Казахстана;

- суд города Новороссийска в РФ принял решение приостановить на 30 дней работы Каспийского трудопроводного консорциума, через который шел транзит казахстанской нефти в Европу;

- президент Токаев поручил казахстанской компании «КазМунайГаз» проработать маршруты поставок казахской нефти в Европу в обход России;

- наконец, на этом фоне в Казахстане взорвалась труба газового месторождения в Жылыойском районе. "Совпадение? Не думаю".

Если же серьезно, то последний эпизод обращает на себя особое внимание. Конечно, трубы периодически загораются и взрываются много где. Но с трудом верится в случайность такого взрыва на таком фоне. А если он не случаен, то это говорит о том, что в противодействии невыгодной ей политике Казахстана одними судебными запретами и мерами экономического воздействия Москва не ограничится. Что неудивительно, учитывая то, что путинская РФ давно уже превратилась в террористическое государство и именно так начинает восприниматься многими в мире.

И в этом случае планируя невыгодную ей экономическую политику, руководству Казахстана надо сразу думать о том, как обеспечить безопасность от российских террористических атак и диверсий и маршруты поставки, и себя, и свое государство.