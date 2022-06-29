Турция пока с НАТО. И это хорошо

Итак, Турции удалось договориться с Финляндией и Швецией об условиях, на которых первая соглашается с присоединением вторых к блоку НАТО.

Условия, которые мы приводим в конце статьи, укладываются в прогноз, данный нами более месяца назад. Тогда мы писали о том, что выполнение требований, предъявленных Турцией к Финляндии и Швеции, будет возможно в компромиссной форме (https://golosislama.com/news.php?id=40694).

Очень хорошо, что на эти компромиссы пошли Финляндия со Швецией, осознавшие, что придется учесть справедливые требования Турции, вытекающие как из ее интересов в сфере национальной безопасности, так и из духа партнерства внутри того альянса, в который они хотят войти.

Не менее хорошо и то, что компромиссную позицию вопреки своим первоначальным воинственным заявлениям в итоге занял и турецкий лидер, не ставший продавливать Финляндию и Швецию в тех вопросах, где они не могли пойти на удовлетворение его требований. То есть, Финляндия и Швеция должны будут свернуть на своей территории деятельность РПК и ее филиалов и серьезно рассматривать требования Турции по экстрадиции своих граждан. Но при этом такая экстрадиция все-таки не будет автоматической, она должна будет обосновываться, а гюленовское движение официально в этих странах запрещено не будет. Это мы в общем-то и предсказывали в своем прогнозе.

Позиция Эрдогана в данном случае стала выбором курса Турции по отношению к НАТО, о котором мы тоже тогда писали. Потому что блокирование присоединения Финляндии и Швеции к НАТО стало бы противопоставлением Турции этому альянсу и могло привести к его коллапсу. Который в свою очередь мог бы обернуться созданием нового оборонного альянса, уже без Турции и против Турции.

Может ли сейчас на это пойти Турция? Будь у нее глобальная альтернатива НАТО в виде Исламского Оборонного Союза, и мусульмане могли бы этому порадоваться. Но его пока не видно и на горизонте. Реальный выбор, который стоит перед Турцией сегодня - либо с сильнейшим глобальным военно-политическим альянсом (присоединение к которому в свое время стало для нее удачей перед угрозой агрессии со стороны СССР), либо в клубе изгоев, в который ее пытается затащить Кремль (https://golosislama.com/news.php?id=40768).

И выбор этот вполне очевиден, особенно в условиях нарастающей угрозы конфликта с Грецией, а также столкновения ее интересов в Средиземноморье с Францией. Одно дело, если это будут конфликты двух или нескольких стран внутри одного альянса, остальные участники которого должны будут их мирить. И совсем другое, если это будет столкновение одной Турции со всем новым альянсом, который мог бы возникнуть вместо НАТО, заблокируй она его расширение. Уже не говоря о том, что полагаться в возможном конфликте с НАТО на имперскую Россию, правящие круги которой не раз публично призывали отобрать у Турции Карс и Константинополь (Стамбул), было бы просто идиотизмом.

Так что, можно только порадоваться выбору, сделанному в данном случае всеми сторонами.

Текст меморандума, подписанного между Турцией, Швецией и Финляндией:

1. Сегодня представители Турции, Финляндии и Швеции под эгидой Генерального секретаря НАТО договорились о нижеследующем.

2. НАТО – это союз, основанный на принципах коллективной обороны и неделимости безопасности, а также на общих ценностях. Турция, Финляндия и Швеция подтверждают свою приверженность принципам и ценностям, закрепленным в Вашингтонском договоре.

3. Одним из ключевых элементов Североатлантического союза является непоколебимая солидарность и сотрудничество в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, который представляет прямую угрозу национальной безопасности союзников, а также международному миру и безопасности.

4. 4. В качестве потенциальных союзников по НАТО Финляндия и Швеция полностью поддерживают Турцию в борьбе с угрозами ее национальной безопасности. В связи с этим Финляндия и Швеция не будут оказывать поддержку YPG/PYD и организации, именуемой в Турции FETÖ. Турция также полностью поддерживает Финляндию и Швецию в борьбе с угрозами их национальной безопасности. Финляндия и Швеция самым решительным образом отвергают и осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях. Финляндия и Швеция однозначно осуждают все террористические организации, совершающие нападения на Турцию, и выражают свою глубочайшую солидарность с Турцией и семьями жертв.

5. Финляндия и Швеция подтверждают, что РПК является запрещенной террористической организацией Финляндия и Швеция обязуются предотвращать деятельность РПК и всех других террористических организаций и их ответвлений, а также деятельность лиц, входящих в аффилированные и вдохновленные группы или сети, связанные с этими террористическими организациями . Турция, Финляндия и Швеция договорились активизировать сотрудничество для предотвращения деятельности этих террористических групп, Финляндия и Швеция отвергают цели этих террористических организаций.

6. В дополнение к этому Финляндия ссылается на несколько недавних поправок к своему Уголовному кодексу, в соответствии с которыми новые деяния были признаны наказуемыми террористическими преступлениями. Последние поправки, вступившие в силу 1 января 2022 г., расширили рамки участия в деятельности террористической группы. ужесточается, Закон о террористических преступлениях вступает в силу 1 июля, и что правительство готовит дальнейшее ужесточение законодательства о борьбе с терроризмом.

7. Турция, Финляндия и Швеция подтверждают, что в настоящее время между ними нет национальных эмбарго на поставки оружия. Швеция меняет свою национальную нормативно-правовую базу для экспорта вооружений в отношении союзников по НАТО. В будущем оборонный экспорт из Финляндии и Швеции будет осуществляться в соответствии с солидарностью Североатлантического союза и в соответствии с буквой и духом статьи 3 Вашингтонского договора.

8. Сегодня Турция, Финляндия и Швеция обязуются предпринять следующие конкретные шаги:

• Создать совместный структурированный механизм диалога и сотрудничества на всех уровнях власти, в том числе между правоохранительными и разведывательными органами, для укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и другими общими проблемами по их решению.

• Финляндия и Швеция будут вести борьбу с терроризмом решительно, решительно и в соответствии с положениями соответствующих документов и политики НАТО, а также предпримут все необходимые шаги для дальнейшего ужесточения внутреннего законодательства с этой целью.

• Финляндия и Швеция оперативно и тщательно рассмотрят находящиеся на рассмотрении запросы Турции о депортации или экстрадиции подозреваемых в терроризме, принимая во внимание информацию, доказательства и оперативные данные, предоставленные Турцией, и создадут необходимые двусторонние правовые рамки для облегчения экстрадиции и сотрудничества в области безопасности с Турцией в соответствии с Европейским Конвенция о выдаче.

• Финляндия и Швеция будут расследовать и пресекать любую деятельность по финансированию и вербовке РПК и всех других террористических организаций и их ответвлений, а также филиалов или вдохновленных групп или сетей, как указано в пункте 5.

• Турция, Финляндия и Швеция обязуются бороться с дезинформацией и предотвращать злоупотребление своим внутренним законодательством в интересах или поощрении террористических организаций, в том числе посредством действий, подстрекающих к насилию в отношении Турции.

• Финляндия и Швеция обеспечат, чтобы их соответствующие национальные нормативно-правовые базы в отношении экспорта вооружений позволяли брать на себя новые обязательства перед союзниками и отражали их статус членов НАТО.

• Финляндия и Швеция обязуются поддерживать максимально возможное участие Турции и других союзников, не входящих в ЕС, в существующие и будущие инициативы Общей политики безопасности и обороны Европейского Союза, включая участие Турции в проекте PESCO по военной мобильности.

9. Для реализации этих шагов Турция, Финляндия и Швеция создадут Постоянный совместный механизм с участием экспертов министерств иностранных дел, внутренних дел и юстиции, а также разведывательных служб и органов безопасности. Постоянный совместный механизм будет открыт для присоединения других

10. Турция подтверждает свою давнюю поддержку политики открытых дверей НАТО. и соглашается поддержать на Мадридском саммите 2022 года приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО.