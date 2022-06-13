Кремль пытается втянуть Эрдогана в клуб изгоев

Статью Сергея Израителя, более известного под материнской фамилией Кириенко, приуроченную к т.н. Дню России, многие охарактеризовали не только как очередной манифест российского империализма, но как и его личную заявку на президентство после Путина.

Она действительно настолько откровенна, что ее быстро удалили с сайта "Известий", но желающие имеют возможность ознакомиться с ее текстом (https://inlnk.ru/meGoOk).

Разбирать там можно много всего - и идеологические основания путинской России, и открытую декларацию аннексии территорий соседнего международно признанного государство, и признание россиянам в том, что из-за этого им придется жить еще бедней. Но есть там один фрагмент, который непосредственно заинтересует тех, для кого важны политические процессы в Исламском мире.

Так, Израитель пишет: "...вопросы волеизъявления русских Херсонщины и Приазовья не могут быть предметом торга. Равно как и вопрос китайского Тайваня, которые поднимает лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. А также вопросы островов в Средиземном море, которые поднимает президент Реджеп Тайип Эрдоган".

Вот это уже интересно, потому что то, что Кремль пытается играть в одну игру вместе с Китаем, хорошо известно. Правда, это пока не очень получается, потому что Китай хоть и готовится к военному захвату Тайваня, но наблюдая за тем, как идет "военная операция" Кремля против Украины, пока не спешит ее начинать. Хотя в Москве явно рассчитывали на то, что это произойдет синхронно, что позволило бы часть давления Запада перенести на Китай. Но пока по факту весь удар она приняла на себя, тогда как Китай наблюдает за происходящим со стороны.

Теперь же, наблюдая за эскалацией конфликта между Турцией и Грецией, они надеятся на то, что начав против последней войну, часть давления Запада примет на себя Эрдоган, чем поможет им ослабить нагрузку на Кремль.

У этой проблемы есть две составляющие.

Во-первых, с точки зрения международного права ситуация с открытой аннексией путинской Россией частей международно признанного государства Украина в корне отличается от претензий Китая на Тайвань и спора Турции с Грецией за острова в Средиземном море.

Как бы кто ни относился к коммунистическому Китаю, к сожалению, факт заключается в том, что пекинская власть признана законной властью Китая почти всем международным сообществом, так же как большинством стран Тайвань признан его частью. И хотя у этой темы есть важные нюансы, в которые мы сейчас не будем вдаваться, но в целом ситуация такова, что у Китая есть международно признанные права на Тайвань.

Так же и спор Турции с Грецией за шельф является классическим территориальным спором двух государств. При этом Турция не претендует на "возвращение" себе османских владений, в том числе на территории Греции и в том числе населенную турками Западную Фракию. Более того, и турецкую часть Кипра она не включает в свой состав, как сделала Россия с Крымом и судя по всему собирается сейчас сделать с новыми захваченными территориями.

Поэтому, и Китай, и Турция при всей сложности двух указанных проблем, принципиально остаются в рамках международного права и не призывают к переделу международно признанных границ. А Москва пытается делать именно это и с этой целью прикрыться Китаем и Турцией.

Во-вторых, очень хочется надеяться на то, что турецкое руководство не поддастся на эти провокации и не станет начинать войну против Греции сейчас, когда идет российско-украинская война, чтобы не вписывать себя в один клуб изгоев вместе с путинской Россией. Но для этого, конечно, нужно, чтобы западные политики повлияли на греческое руководство и убедили его своими действиями, не открывать еще один фронт, который ослабит позиции всего НАТО.