Выбор курса Турции и НАТО

Вчера мы уже освещали тему возможных переговоров с Турцией по вопросу о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции (https://golosislama.com/news.php?id=40691).

Однако после этого турецкий президент ужесточил свою позицию. "Прежде всего, мы не скажем "да" за вступление в НАТО, организацию по безопасности, тем, кто вводит санкции против Турции. Потому что тогда НАТО перестает быть организацией по безопасности. Мы не можем сказать "да". Нас не могут снова ужалить там, где нас ужалили раньше. Они [делегации Финляндии и Швеции] приедут в Турцию в понедельник. Они приедут нас уговаривать, извините, им не на что рассчитывать. Швеция - это рассадник для террористов. У Швеции и Финляндии нет четкой позиции против терроризма", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Наверное, в этой истории надо отдельно рассмотреть вопросы формы и содержания.

По форме нынешний турецкий президент известен тем, что как переворщик часто начинает с самой жесткой позиции, а потом постепенно приходит к компромиссу. Это нормально, тем более с учетом того, что его партнеры знают его уже не первый день, поэтому можно надеяться на то, что так произойдет и на этот раз.

По содержанию его позиции мы бы вычленили из нее несколько разных аргументов.

1. На счет санкций против Турции тут он однозначно прав - вводить против страны санкции и требовать от нее поддержки, это просто абсурдно. Поэтому, Швеции и Финляндии придется отменить против Турции санкции, если они рассчитывают на ее поддержку. С этой позиции Эрдоган скорее всего не сдвинется и будет прав.

2. Тема запрета Рабочей Партии Курдистана и ее филиалов и прикрытий. Ведь на самом деле РПК официально запрещена в ЕС (как кстати и в США), поэтому членским странам ЕС Швеции и Финляндии даже не нужно их отдельно запрещать, а стоит просто придерживаться позиции организации, в которой они состоят. Так что, в этом вопросе позиция Турции тоже представляется оправданной - если эти страны рассчитывают на ее поддержку, организация, которая ведет против нее вооруженную борьбу, должна исчезнуть из их легальной публичной жизни.

3. Тема гюленистов и их экстрадиций из этих стран в Турцию объективно является самой сложной. Потому что эти страны являются правовыми государствами, и в отличие от РПК, которая запрещена в ЕС, в который они входят, гюленистское движение не запрещено ни в них, ни в ЕС. Поэтому они представляют убежище его членам по той же логике, по которой представляют убежище членам Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы от преследований в России, потому что в отличие от России они в этих странах не запрещены.

И очень сомнительно, чтобы они пошли на официальный запрет гюленовского движения, чья публичная идеология не содержит в себе того, что ей вменяют турецкие власти. Либо же им придется сильно потрудиться, чтобы доказать, что за публично декларируемыми целями гюленовцев кроются террористические, в доказательстве чего на Западе они пока не преуспели. То же относится и к экстрадиции гюленовцев - для того, чтобы она была успешной Турции потребуется доказывать, что эти люди участвовали в конкретных преступлениях, а не просто были членами запрещенного в ней сообщества.

Таким образом, здесь можно отделить публичное отношение Швеции и Финляндии к Турции в вопросах санкций и деятельности на их территории запрещенной в ЕС РПК, пересмотра которого наверное можно добиться, от тех основ их политики как правовых государств, от которых они вряд ли отступятся.

И тут мы упираемся в то, на что принципиально настроен Эрдоган - на положительное решение вопроса о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО за отступные или же на то, чтобы заблокировать этот процесс. Во втором случае надо понимать, что у этого шага могут быть далеко идущие последствия. Ведь уже на примере ситуации с Украиной мы видели фактический распад солидарности НАТО, когда ряд ее членских стран фактически помогали ей сами, потому что добиться этого на уровне всего блока было невозможно.

И если сейчас повторится та же история в принципиальном для будущего всего блока вопросе, это может попросту закончиться его расколом. Конечно, пока это кажется невероятным, но нельзя исключить того, что страны, настроенные на решительные совместные действия, создадут свой новый военный блок, либо выйдя из НАТО, либо параллельно с ним.

Для Турции такая перспектива тоже чревата последствиями, потому что в данный момент и она, и противостоящая ей Греция являются членами НАТО, которое не может поддержать одну из них против другой. Но если завтра возникнет новый европейский оборонный союз, теоретически в него могут взять Грецию и не взять Турцию, и в таком случае ей уже придется противостоять более опасному противнику.

Поэтому тут и Эрдогану надо определится - Турция хочет двигаться вместе с Европой к укреплению и расширению общего военного союза или же она хочет дистанцироваться от него. В конце концов к выходу Турции из НАТО и созданию Исламского союза призывал учитель Эрдогана Неджметтин Эрбакан. Но готовы ли к этому турецкое общество и государство и их потенциальные партнеры на Востоке?

В общем, надо понимать, что в данном случае на кону вопрос не просто о вступлении в НАТО двух стран, но возможно и о будущем этого альянса в целом выборе вектора геополитической стратегии самой Турции.