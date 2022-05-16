Турция выдвигает условия для "скандинавского" расширения НАТО

НАТО и США заявляют, что уверены, что Турция не будет препятствовать членству Финляндии и Швеции в Североатлантическом блоке, несмотря на то, что Анкара выразила негативное отношение.

Турция изложила свои требования в воскресенье на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Берлине, заявив, что хочет, чтобы две скандинавские страны прекратили поддержку террористических группировок, присутствующих на их территории, и сняли запрет на продажу Турции некоторых вооружений.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что его переговоры со шведскими и финскими коллегами в Берлине были полезными, хотя и не окончательными.

Две страны внесли предложения, чтобы ответить на опасения Анкары, которые Турция рассмотрит.

Чавушоглу добавил, что предоставил доказательства того, что на их территории находятся террористы.

В частности, он выделил Швецию, заявив, что группировка Рабочая партия Курдистана (РПК), запрещенная США и Европейским союзом как «террористическая», провела встречи в Стокгольме в минувшие выходные.

Тем не менее, по его словам, Турция не возражает против политики альянса, заключающейся в открытости для всех европейских стран, желающих подать заявку.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он уверен, «что мы сможем решить проблемы, высказанные Турцией, таким образом, чтобы не откладывать членство».

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался вдаваться в подробности после закрытых переговоров по этому вопросу в Берлине, но поддержал позицию Столтенберга.

«Я очень уверен, что мы достигнем консенсуса по этому вопросу», — сказал Блинкен журналистам, добавив, что НАТО — это «площадка для диалога».

Между тем Финляндия и Швеция в воскресенье предприняли решительные шаги по вступлению в НАТО в ответ на вторжение России в Украину, порвав с традицией неприсоединения и нейтралитета.

Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что его страна подаст заявку на вступление , в то время как правящие социал-демократы Швеции объявили об официальном изменении политики, которое позволит их стране подать заявку в течение нескольких дней.

«Сегодня Шведская социал-демократическая партия приняла историческое решение сказать «да» подать заявку на членство в оборонном альянсе НАТО», — написала в Твиттере министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Российское вторжение в Украину ухудшило ситуацию с безопасностью в Швеции и Европе в целом».

Но любое решение о расширении НАТО требует одобрения всех 30 союзников и их парламентов, а среди них и Турция, лидеры которой высказали свое неодобрение (особенно в отношении Швеции). И сейчас Анкара, член НАТО в течение 70 лет, находится под огромным давлением, чтобы уступить вступлению Финляндии и Швеции, что значительно укрепило бы альянс в Балтийском море.

Если возражения Турции будут преодолены, одобрение может быть получено всего через несколько недель, хотя ратификация союзными парламентами может занять до года, заявляют дипломаты и официальные лица.

Мы уже говорили о том, что новая холодная война сужает «серую зону», а вместе с ней и возможность сидеть на нескольких стульях сразу. Обычно мы говорили это в турецком контексте. И тут отметим, что даже в самой Турции некоторые эксперты, поддерживающие саму идею давления на Финляндию и Швеции, считают, что Эрдогану и Чавушоглу не стояло делать такие заявления публично. Западных союзников упрямство Анкары в столь непростой час почти прямого конфликта с Россией только еще больше будет раздражать, а значит и перспективы на положительное решение в отношении тех же самолетов F-16 для Турции в конгрессе США лишь ухудшаются.

Турция любит упоминать, что Запад нуждается в ней, причем нуждается больше чем она в нем (что далеко не факт), но надо помнить, что если Турция будет ставить палки в колеса всякий раз, то никакого смысла в союзе с Турцией уже не будет. Даже сейчас раздаются призывы к изгнанию Турции из НАТО, и к замене ее на Швецию, Финляндию (и возможно Украину). И пока это выглядит маловероятным (механизма изгнания попросту не существует), но постоянные демарши и попытки быть троянским конем РФ в НАТО сделают этот вопрос актуальнее.

Ну а с другой стороны, к западным членам НАТО, в том числе будущим, правило «двух стульев» относится также. Если вы хотите единства в Альянсе, никакой двусмысленности в отношениях с давним его членом, таким как Турция, быть не может. Вы или союзники или нет, а поддержка (пусть даже косвенная и с оговорками) антитурецких вооруженных организаций, какую бы прогрессивную лапшу на уши они не вешали, не вяжется с понятием союзничества.

Раз это новая Холодная война, то ведите себя также как в прошлую Холодную войну и определитесь уже, имеет ли для вас ценность безопасность всех ваших членов от всех видов угроз или нет. Иначе Москва и Пекин запросто будут находить слабые места в таком альянсе.