Украина и Молдова в ЕС. Кто на кого будет влиять?

Ускоренное предоставление статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове - одна из главных мировых политических новостей уходящей недели.

Конечно, для воюющей за выживание, буквально истекающей кровью Украины даже не принятие в мирный союз, а пока всего лишь предоставление статуса кандидата в его члены, это не самое главное, что ей сейчас нужно. Гораздо важнее ей сейчас получить оборонную поддержку, которая впрочем тоже в немалых размерах оказывается.

Однако в политической плоскости это решение весьма значимо, о чем говорит тот факт, что Украина получила этот статус в обход ряда стран, уже давно ожидающих его - Грузии и западнобалканских государств, к которым мы еще вернемся.

Главная сила и главное преимущество ЕС заключается не в том, что сейчас нужно Украине в первую очередь, то есть, не в оружии, ибо в отличие от НАТО это не оборонный союз. Но это одна из крупнейших мировых экономических величин - третья после США и Китая. И тот факт, что она признала Украину почти как свою часть, означает, что та получит как крайне необходимую ей экономическую поддержку, так и доступ к возможностям, имеющимся у объединенной Европы.

Плюсы потенциального членства в ЕС очевидны, но отметим и потенциальные проблемы, а также порассуждаем о перспективах их решения или усугубления.

Как для мусульман, так и для других носителей семейных ценностей, главная проблема внутри ЕС - это угроза диктатуры тех, кто эти ценности пытается уничтожить, насадив вместо них т.н. гендерную идеологию. И хотя кремлевская пропаганда о "Евросодоме" и "Гейропе" имеет гротескный характер, уже не говоря о несостоятельности попыток изображать путинскую Россию как оплот консервативных ценностей, первое это тот дым, который явно не без огня.

Вот и Украина прямо перед получением кандидатского статуса экстренно одобрила т.н. Стамбульскую конвенцию, от которой лишь недавно избавилась Турция (https://golosislama.com/news.php?id=39637). Впрочем, перед этим та же Турция приняла ее в 2011 году, что внушает оптимизм, так как показывает, что такие вредные документы можно как принимать, так и отменять. В том числе и внутри ЕС, чему учит пример Польши - страны, которая не признает эту конвенцию и в целом стоит на страже семейных ценностей, противостоя гендерной и феминистской идеологии.

Правда, пример Польши показывает и то, какому давлению подвергаются такие страны. Но с другой стороны, сегодня Польша и Венгрия в этом почти одиноки. Ну а если таких стран внутри ЕС будет становиться больше? В конце концов, и в Украине, и в Молдове консервативные, семейные ценности все еще сильны, а гендерные все еще маргинальны. То же касается и многих других стран Восточной Европы, а также Западных Балкан и Грузии, которые ждут своей очереди на прием в ЕС.

К слову о Западных Балканах, к которым мы обещали вернуться. Нас там, конечно, в первую очередь волнуют братья-мусульмане Боснии, об актуальности для которой приема в ЕС мы недавно писали (https://golosislama.com/news.php?id=40741). И здесь для нас примером является политический лидер мусульман страны Бакир Изетбегович, который одной рукой добивается для нее членства в НАТО и ЕС, а другой отбивается от тех сил, которые вместе с этим хотят навязать ей чуждые ценности.

А ведь чужды они не только мусульманам, но и самой Европе, какой она была сотни лет. И даже сейчас в ЕС есть те страны, в которых соответствующее понимание доминирует, вроде Польши и ЕС. Поэтому, чем больше в нем будет стран, где такое понимание распространено, тем больше шансов будет на то, что не гендерные комиссары будут прогибать здоровые европейские нации и силы под свою повестку, а наоборот, они начнут задавать тон.

К слову, в пользу того, что это возможно, говорит сегодняшняя новость с другого континента, где казалось бы в этом отношении уже все потеряно. Так, сегодня Верховный Суд США отменил введенный ранее запрет их штатам на своем уровне запрещать аборты. То есть, теперь консервативные штаты смогут запрещать аборты, а это значит, что с таким же успехом такие штаты смогут принимать поправки о том, что брак является союзом мужчины и женщины.

Так что, мусульманам и другим просемейным силам Запада не стоит опускать руки. Чем больше нас в нем будет, тем больше у нас будет шансов продвигать свою повестку, а не прогибаться под враждебную.