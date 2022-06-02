Должна ли Россия напасть на Боснию, чтобы ей дали статус кандидата в ЕС?

Благодаря нападению путинской России на Украину вступление последней в ЕС перестало выглядеть как ненаучная фантастика. Сейчас этот вопрос обсуждается серьезно.

Нельзя сказать, что это гарантировано в ближайшем будущем, но нельзя исключать и того, что Украину могут принять в ЕС в случае достижения какого-то пакетного перемирия с Россией по итогам войны. Не в формате Украина - Россия, а в формате Россия - Украина - ЕС - США и другие страны-гаранты.

Но пока до этого далеко, так как ни одна из противоборствующих сторон сейчас не может получить для себя приемлемого мира. А значит, война будет продолжаться до того момента, когда проигравшему придется согласиться на условия победителя. Которые тоже могут зависеть от успехов одних, неуспехов других и перспектив продолжения войны.

Так или иначе, вступление Украины в ЕС, невозможное в обозримом будущем при обычном ходе дел, может состояться благодаря войне и по ее итогам. Но есть еще одна страна, для которой перспективы вступления в ЕС тесно связаны с вопросом безопасности и возможной новой войны, которая может взорвать один из важнейших для Европы регионов. Страна эта небезразлична для мусульман и называется Босния и Герцеговина (БиГ), а регион, в котором она находится - это Западные Балканы.

О взрывоопасном характере политического развития БиГ в последние годы мы писали не раз. И наши читатели, и вообще все, кто интересуются международной политикой, знают, что мусульманам-боснякам приходится вести войну на два фронта с сербскими и вступившими с ними в сговор хорватскими шовинистами.

Первые хотят окончательно оторвать от БиГ т.н. Республику Сербскую с захваченными у мусульман и "очищенными" от них землями на севере страны.

Вторые хотят создать такую же республику на ее юге, так что в результате реализации таких планов мусульманская Босния превратилась бы в анклав, зажатый крестоносцами.

При этом и у сербов, и у хорватов есть свои государства, в которые не желающие жить в БиГ могут спокойно уехать, что на деле и происходит. Но это категорически не устраивает их националистические мафии в БиГ, которые не хотят быть "последними в городе", то есть в Сербии и Хорватии, а хотят быть "первыми на селе", то есть, в своих вотчинах в БиГ.

При том, что политическое противоборство вокруг этих противоречий идет годами, война в стране может начаться стремительно, в течение недель, а то и дней - Балканы есть Балканы. Более того, учитывая зависимость от Кремля руководства сербского энтитета БиГ, это может сделать Россия, если захочет открыть второй фронт в борьбе с Западом в самом подбрюшье НАТО и ЕС.

Все это обсуждалось на этой неделе на съезде одного из крупнейших политических блоков ЕС - Европейской Народной Партии (ЕНП), в который входят влиятельные национальные партии умеренно-правого и правоцентристского толка. На съезд прибыл и выступил на нем фактический лидер мусульман-босняков БиГ Бакир Изетбегович как председатель входящей в ЕНП Партии Демократического Действия (ПДД), основанной его отцом Алией Изетбеговичем.

Важно то, что в резолюции по проблеме БиГ, принятой съездом ЕНП, была выражены однозначная поддержка территориальной целостности Боснии и Герцеговины и осуждены все попытки ее раскачки изнутри. А важно это потому, что наряду с босняцкой ПДД в блок ЕНП входит партия Хорватское Демократическое Содружество (ХДС), которое как раз и крышует хорватских сепаратистов в БиГ. И они в обмен на признание единства БиГ традиционно пытаются выкручивать мусульманам-боснякам руки, добиваясь от них удовлетворения неадекватных хорватских амбиций. Но ЕНП, в который входят обе партии, однозначно занял сторону целостности БиГ, что произошло именно на фоне войны в Украине.

Однако абстрактных резолюций даже влиятельных европейских партий уже мало. Поэтому Бакир Изетбегович поставил вопрос о предоставлении БиГ статуса кандидата на вступление в ЕС в таком же внеочередном порядке, в котором это было сделано с Украиной.

Чтобы такой статус и перспективы вступления в ЕС получила Украина, потребовалось, чтобы на нее напала Россия. Будет ли ЕС ждать, пока Россия нападет и на БиГ руками своих сербских прокси?