Президент Татарстана Рустам Минниханов на прошлой неделе прилетел с рабочим визитом в Мьянму. В аэропорту города Нейпьидо его встретил посол России Николай Листопадов и замминистра иностранных дел Мьянмы.

Сообщается, что Минниханов провел встречи с руководителями ряда ведомств и принял участие в круглом столе с представителями деловых кругов Мьянмы и республики. Например, на встрече с министром по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы глава Татарстана обсудил «возможности для расширения взаимодействия в нескольких областях».

Минниханов отметил, что между Татарстаном и Мьянмой есть значительный потенциал для взаимодействия в области "поставок продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей Татарстана; судостроения и автомобилестроения; автоматизации производственных процессов; здравоохранения, производства медицинской продукции и фармацевтических препаратов.

Министр У Аун Найн заверил о готовности их ведомства к сотрудничеству по самому широкому кругу направлений. По его словам, Россия — приоритет для Мьянмы в вопросах инвестиций. Татарстан он назвал одной из самых успешных республик в стране и отметил большое количество спектров, по которым можно вести совместную работу.

Министр отметил, что визит представителей Татарстана в Мьянму важен не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения политики.

Он предложил подписать несколько проектов и соглашений о заинтересованности Мьянмы в сотрудничестве с республиканскими предприятиями. Речь идет о намерениях сотрудничать в сфере поставки удобрений из Татарстана и в поставке риса из Мьянмы.

Минниханов поддержал инициативу и отметил важность подписания аналогичного согласования с КАМАЗом. Генеральный директор КАМАЗа рассказал, что автогигант готов рассмотреть вариант полного спектра изучения производственных возможностей.

Президент Татарстана также встретился с председателем Государственного административного совета, премьер-министром, верховным главнокомандующим Вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аун Хлайном.

Оставим в стороне тот факт, что за инвестициями в Мьянму полетел тот самый чиновник, который утверждал о пользе санкции для России. Мол, вот теперь мы станем экономической автаркией и наконец-то заживем.

Напомним, Мьянма это страна, в отношении которой прямо сейчас проходит слушание в Международном суде в Гааге относительно геноцида мусульман-рохинджа.

Власти Мьянмы обвиняются в широкомасштабных нарушениях прав человека, включая внесудебные казни, групповые изнасилования, поджоги и детоубийства.

Изучив ситуацию в Мьянме, миссия комитета ООН по правам человека опубликовала доклад. В нем говорится, что действия правительства и вооружённых сил страны направленные против народа рохинджа несут признаки геноцида.

Разумеется, это нисколько не смущает тех самых российских чиновников, которые с пеной у рта отстаивают право уничтожать Украину, ибо там, якобы, «киевская нацистская хунта» проводит «геноцид» людей на Донбассе. Более того, главу важнейшего мусульманского региона России почему то не смущает, что сотрудничество он налаживает с предельно исламофобским режимом, виновным в истреблении наших единоверцев.

Кстати дело против Мьянмы в Гааге начала мусульманская африканская страна Гамбия – редкий случай, когда против людоедских режимов «антиимпериалистической оси» выступает мусульманское правительство, а не очередная страна западного мира.

На этом фоне не удивительно, что группа "Справедливость для Мьянмы" ("Justice For Myanmar") призвала ввести санкции против Рустама Минниханова, Сергея Когогина и КамАЗа — "в связи с их пособничеством военной хунте Мьянмы".

"Делегация Татарстана отправилась в Мьянму на встречу с военной хунтой во главе с президентом Рустамом Миннихановым и в составе генерального директора КамАЗа Сергея Когогина. КамАЗ планирует открыть завод по производству грузовиков в Мьянме.

КамАЗ и другие татарстанские компании пытаются расширяться в Азии, поскольку они теряют доступ к западным и другим рынкам из-за санкций, введенных после вторжения России в Украину, а Минниханов вторжение поддержал. Мы призываем к санкциям против Минниханова, Когогина и КамАЗа в связи с их пособничеством военной хунте Мьянмы", — заявили в группе. #Татарстан

"Justice For Myanmar" — группа активистов, выступающих за справедливость и ответственность перед народом Мьянмы. Вместе с союзниками они собирают доказательства и разоблачают обширную бизнес-сеть, финансирующую жестокое угнетение в Мьянме.

Со своей стороны мы призываем братьев и сестер взять это на заметку, особенно участие КамАЗа. Экономическая независимость от Запада в глазах российских чиновиков выглядит именно как крепкие объятия убийц уйгуров и рохинджа.