Президент Татарстана поддержал санкции против России

Президент Татарстана Рустам Минниханов снова высказался о санкциях, введенных против России за нападение на Украину.

Минниханов заявил, что "важно, чтобы эти санкции раньше 5 лет не сняли, иначе мы опять найдем легкие пути". Об этом, по словам издания Idel.Реалии, он сказал на совещании по совместным проектам Татарстана и ВЭБ в Иннополисе.

Минниханов констатировал, что "понятно, что мы жили иллюзиями и увидели свои слабые места", но, считает он, "и в этом есть плюсы". Примечательно, что ранее он как раз жаловался, что под санкции попадают простые люди.

Понятное дело, что заявление Минниханова это очередная хуцпа от чиновника путинского режима на любимую тему о том, как разрушительные санкции Запада на самом деле России не страшны, а даже полезны. Дескать, ну вот сейчас то мы построим автаркию и научимся жить без опоры на иностранные силы и ресурсы.

А с другой стороны, как понимать тогда утвержденную Путиным в начале марта статью Уголовного кодекса, которая вводит уголовную и административную ответственность за призывы к введению или продлению политических и экономических санкций против России, граждан страны или российских юридических лиц?

Добавленная статья 284.2 УК гласит:

«Административная ответственность наступает <...> за призывы к осуществлению иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза мер ограничительного характера, выражающихся во введении или продлении политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации либо российских юридических лиц, совершенные гражданином Российской Федерации и (или) российским юридическим лицом, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния», — сообщает Кремль.

В случае, если нарушение совершено повторно, ответственность будет уже уголовной. Наказание предусматривает штраф до 500 тыс. руб., ограничение свободы до трех лет, арест на срок до шести месяцев, лишением свободы до трех лет.

А как понимать слова президента Татарстана – «важно, чтобы эти санкции раньше 5 лет не сняли, иначе мы опять найдем легкие пути» - как не пожелание и призыв, чтобы санкции продлились подольше и не были сняты в ближайшее время? Очевидно, что Минниханову, как и большей части чиновников и пропагандистов, шлепающих языками о благодатности санкций, ничего не грозит. Даже при наличии статьи УК, более чем ясно намекающей, что эти санкции несут для России.

Оправдание и санкций и призыв к их продлению это такая же привилегия, как и многие другие в Российской Федерации, и распространяется она лишь на узкий круг элиты. А вот сажать по этой статье наверняка будут именно тех людей, которые входят в массы населения, наиболее пострадавшего от санкций, и не оценившего тех путей, что им предлагает Минниханов.