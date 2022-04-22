Госсовет Татарстана выступил в поддержку российской агрессии в Украине

Госсовет Татарстана на заседании в четверг принял почти единогласно обращение в поддержку Владимира Путина и проведения "специальной военной операции" на территории Украины. Текст документа зачитал депутат Эмиль Хуснутдинов.

Депутаты считают, что вторжение России в Украину было "упреждающим", а также "единственно верным и стратегически выверенным решением, которое способно предотвратить убийство мирных жителей на востоке Украины, которые в течение восьми лет подвергались геноциду со стороны националистических формирований".

По мнению марионеточного Госсовета, "решительные действия российских военных помогли избежать еще больше жертв, предотвратить готовившееся нападение на Донбасс, Крым и обеспечить национальную безопасность РФ". Также депутаты обвинили США и западные страны в развязывании «санкционной войны» против страны.

Обращение поддержал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, который заявил, что вторжение в Украину началось из-за "готовящейся провокации против Крыма, ЛНР, ДНР с последующим посягательством на территории РФ". "Россия в стороне остаться не могла: гибнут люди, издевательства восемь лет, не выполняются минские соглашения", — перечислил он.

За обращение к Путину голосовали 73 депутата, только один воздержался.

Едва ли не примечательнее самого решения татарстанских депутатов (тут в конце концов никто ничего другого не ожидал) комментарии от «добрых россиян», которые оставляют под этой новостью. Вот один, своего рода квинтессенция:

«Это не спасёт Казанскую Губернию от денацификации. Ждите Русскую Армию летом 2022 года!».

В самом деле, депутаты Татарстана видимо всерьез думают, что бросившись грудью на передовую путинской войны, они спасут свою республику от аппетитов Z-маразматиков? Да как бы не так, и эксперты уже отмечают, что разгон национальных республик в РФ становится вероятен как никогда. После «Новороссии» они следующие, как бы не изворачивались в своем лоялизме депутаты Госсовета. Так что, называя вещи своими именами, господа депутаты, вы сами кормите зверя, который сожрет вас и вашу республику уже в ближайшее время. И жаловаться будет некому, ведь вы сами встали на сторону зла.