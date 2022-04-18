Выстрел в ногу: нападения на Аль-Аксу могут обрушить правительствую коалицию в Израиле

Объединенный арабский список решил временно заморозить свое членство в Кнессете и правительственной коалиции на фоне нападений Израиля на палестинских мусульман в мечети Аль-Акса.

Сообщается, что этот шаг был предпринят по согласованию между лидером партии Мансуром Аббасом, премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом.

Ожидается, что приостановка членства продлится в течение двух недель, чтобы ослабить давление на партию и угрозы открытого дезертирства, которое может привести к распаду правительственной коалиции.

Объединенный арабский список - также известный по ивритской аббревиатуре как Раам - имеет четыре места в Кнессете и в прошлом году стал первой палестинской партией Израиля, вошедшей в коалиционное правительство.

В последние дни коалицию покинул член партии Беннета Идит Слиман, в результате чего она потеряла свое тонкое, как бритва, большинство. Теперь Кнессет, состоящий из 120 членов, зашел в тупик: коалиция и оппозиция имеют по 60 мест.

Выход депутатов из Объединенного арабского списка, который согласился войти в коалицию при условии, что она будет готова сотрудничать с палестинцами по ключевым вопросам, станет сокрушительным ударом для нынешнего правительства.

Лидер партии Аббас неоднократно призывал к спокойствию, настаивая на том, что блок не намерен окончательно выходить из состава коалиции. Между тем, палестинская общественность призывает к радикальным действиям, поскольку существует общее мнение, что израильские рейды в мечеть Аль-Акса переходят красную черту.

На данный момент приостановление членства остается в основном декларативным, поскольку Кнессет находится на каникулах и вернется только 8 мая.

Головная организация Объединенного арабского списка, известная как Южное исламское движение, опубликовала заявление, осуждающее варварские нападения Израиля на мечеть Аль-Акса в пятницу, когда по меньшей мере 152 человека были эвакуированы в больницы, а 400 палестинцев были арестованы.

В воскресенье около 7 утра по местному времени состоялся второй израильский рейд на мечеть, которая считается одним из самых святых мест в исламе. сотни спецназовцев вошли во двор мечети и начали бить дубинками палестинцев, соблюдающих Рамадан, пытаясь заставить их выйти. Также сообщалось о применении шумовых гранат.

Десятки палестинцев были заперты в коридорах комплекса мечети, в то время как сотни праворадикальных израильтян, охраняемых хорошо вооруженными силовиками, ворвались во двор мечети.

Крайне правые израильские активисты и поселенчески группы объявили о планах массового штурма Аль-Аксы на этой неделе, чтобы отметить еврейский праздник Песах.

Исламский Вакф, совместный иорданско-палестинский фонд, управляющий делами Аль-Аксы, зафиксировал, что за последние дни более 500 израильских экстремистов вошли в мечеть.

Контроль Израиля над оккупированным Восточным Иерусалимом, включая Старый город, где находится мечеть Аль-Акса, нарушает несколько принципов международного права, согласно которым оккупирующая держава не имеет суверенитета на оккупированной территории и не может производить там никаких постоянных изменений.

Между тем, значительная часть израильского общества выступает за разрушение мечети, где, по мнению евреев, когда-то стояли два древних храма, чтобы освободить место для третьего храма на так называемой "Храмовой горе".

Смогут ли арабские «делатели королей» исправить ситуацию покажет уже ближайшее время. В каком-то смысле это возможно станет главным экзаменом для всей идеи палестино-арабского участия в израильской политике.